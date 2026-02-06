Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

El Super Astro Luna volvió a ser protagonista en la agenda de los apostadores colombianos con el sorteo programado para la noche de este 6 de febrero de 2026.

Como ocurre siempre, este juego de azar despertó expectativa entre quienes confiaron en su intuición, en los números recurrentes o en la influencia de los signos zodiacales para intentar cambiar su suerte.

Desde el inicio del día, muchos jugadores definieron su número y su signo, mientras que otros esperaron hasta el último momento para materializar su apuesta.

¿Cuál fue el número y el signo ganador de este 5 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna de hoy 6 de febrero de 2026

El resultado oficial del Super Astro Luna correspondiente a este 6 de febrero de 2026 quedó definido a las 10:50 de la noche.

La combinación ganadora estuvo integrada por el número XXXX, junto al signo zodiacal XXXX.

Recuerde que usted ganó 42.000 veces lo apostado si acertó los cuatro números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

No obstante, revise detalladamente su tiquete porque tal vez no pudo haberse quedado con el premio mayor, pero sí con los secundarios de 1.000 o 100 veces lo apostado.

¿Cómo se jugará el Super Astro Luna durante el fin de semana?

El Super Astro Luna no dejará de sortearse durante el fin de semana del 7 y el de febrero de 2026. No obstante, es importante tener en cuenta que tendrá dos horarios.

El sábado se conocerá el resultado oficial a partir de las 10:42 de la noche, mientras que el domingo habrá ganadores después de las 8:30 p.m.

Mientras tanto, el lunes 9 de febrero de 2026, el Super Astro Luna regresará a su horario habitual de las 10:50 de la noche.