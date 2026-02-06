Murió importante modelo: era la hija de un reconocido exfutbolista

El entorno del mundo de belleza se encuentra totalmente conmocionado debido a que en los últimos días falleció una joven, pero reconocida modelo.

Cristina Pérez Galcenco, que tenía 21 años, era oriunda de Lanzarote, España, y era hija de José Ignacio 'Nacho' Pérez, que fue arquero del Sporting Gijón en los años 70, fue encontrada sin vida en Málaga.

La noticia de su fallecimiento la confirmó la entidad Pasarela Campoamor, en la que Cristina Pérez comenzó su carrera en el modelaje.

Además, posteriormente, Tatiana Galcenco, su madre, compartió en las redes sociales el cartel en el que informó dónde y cuándo serán las exequias.

¿Qué se sabe de la muerte de Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista Nacho Pérez?

La modelo Cristina Pérez Galcenco fue encontrada sin signos vitales en la casa en la que estaba viviendo en Málaga, España.

De acuerdo con lo que se ha conocido, ella viajó a esa ciudad para realizar un curso que le llamó la atención para seguir creciendo en su ámbito profesional.

Las autoridades han indicado que, por ahora, la primera hipótesis es que Cristina Pérez Galcenco, la hija del exfutbolista Nacho Pérez, murió por causas naturales debido a que no se le encontraron signos de violencia en su cuerpo.

Sin embargo, la Policía de España continúa llevando a cabo la investigación correspondiente.

¿Cuándo será el último adiós de la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista español Nacho Pérez?

Tatiana Galcenco, la mamá de la modelo Cristina Pérez Galcenco, comunicó que se realizará una misa el próximo sábado 7 de febrero de 2026.

"La joven Cristina Pérez Galcenco, hija de Nacho Figalona, falleció el día 3 de febrero de 2026, a los 21 años. Sus padres Tatiana y Nacho; sus hermanos, Iván, Nikita, Xenia, Amara y Nacho; su pareja, Enol; sus sobrinos, Esther, Yoli y Candela; sus tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el próximo 7 de febrero, a las 17:00 horas, en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones", se precisó.

"La capilla ardiente será el día 6, a partir de las 17:00 horas, en el Tanatorio Puente Nora de Lugones", se concluyó.