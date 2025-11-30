Proyecto generará energía solar en Nariño, Cauca y Valle del Cauca equivalente al consumo de 35.000 hogares

Bia Energy y Evolti anunciaron una alianza estratégica para desarrollar más de 30 megavatios de capacidad instalada en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, energía suficiente para abastecer a más de 35.000 hogares. La iniciativa no solo impulsa la transición hacia fuentes renovables, sino que fortalece el desarrollo regional, genera empleo local y contribuye a la reducción de emisiones en un momento clave para el sistema eléctrico nacional.

Nueva capacidad de energía solar para el suroccidente colombiano

La transición energética avanza con fuerza en el suroccidente del país gracias a la alianza entre Bia Energy y Evolti, que impulsará más de 30 megavatios (MW) de energía solar entre Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Esta nueva capacidad instalada equivale al consumo energético promedio de aproximadamente 35.000 hogares colombianos, lo que representa un impacto significativo para la región y para el sistema eléctrico nacional.

El proyecto, actualmente en construcción y expansión, permitirá a Bia Energy consolidarse como un nuevo generador de energía renovable, ofreciendo energía limpia y competitiva a clientes empresariales. De acuerdo con Sebastián Ruales, CEO de la compañía, esta colaboración demuestra que la transición energética puede ser descentralizada y socialmente justa, al impulsar el desarrollo en zonas históricamente rezagadas.

Impacto social: empleo local y uso dual del suelo

Más allá de la generación eléctrica, esta iniciativa tiene un fuerte componente social liderado por Evolti, empresa con sede en Pasto y presencia en Popayán, Cali, Medellín y Bogotá. La compañía ha desarrollado 21 proyectos solares en la región, de los cuales dos ya suministran energía directamente a Bia Energy y tres más entrarán en operación antes de finalizar el año.

La apuesta incluye la contratación de mano de obra local, especialmente de comunidades afectadas por la violencia, así como programas de formación técnica para jóvenes de la región. Además, los proyectos incorporan modelos de uso dual del suelo, permitiendo cultivos agrícolas entre los paneles solares. Esta práctica diversifica los ingresos rurales, promueve la seguridad alimentaria y convierte a las granjas solares en espacios productivos más allá de la energía.

Reducción de CO₂ y compromiso con los ODS

Los beneficios ambientales también son contundentes. Se estima que estos proyectos evitarán la emisión de más de 25.000 toneladas de CO₂ al año, una reducción equivalente a retirar de circulación cerca de 5.000 vehículos particulares. Esta contribución fortalece el compromiso de Bia Energy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los ODS 7 y 13, relacionados con energía asequible y acción por el clima.

La colaboración con Evolti se suma a la estrategia de la compañía para diversificar su portafolio de soluciones energéticas y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico colombiano.

El reto de diversificar la matriz energética en Colombia

Actualmente, el país depende en un 64% de fuentes hidroeléctricas, lo que lo hace vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño. Además, solo el 25% de la nueva capacidad prevista entró en operación en 2024, lo que generó mayores presiones sobre el sistema. En este contexto, la expansión de proyectos solares con enfoque regional y social se convierte en una alternativa clave para garantizar un suministro sostenible, equilibrado y menos dependiente de condiciones climáticas extremas.