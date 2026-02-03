Invías ordenó cierre temporal de la vía Risaralda–Chocó por riesgo de deslizamientos

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) informó este martes 3 de febrero que tomó la decisión de ordenar el cierre temporal de la carretera que conecta Risaralda con Chocó, específicamente en el tramo entre Pueblo Rico y Santa Cecilia, debido a la preocupante inestabilidad de la montaña en esa zona.

Invías ordenó cierre temporal de importante vía

De acuerdo con información compartida por las autoridades, se han identificado fracturas significativas en el terreno, lo que representa un riesgo inminente para los viajeros que utilizan este corredor vial, uno de los principales de la región.

Esta situación se agrava por las condiciones climáticas actuales, que podrían aumentar la probabilidad de deslizamientos o caídas de material sobre la vía.

Ante este panorama, el INVIAS tomó la decisión de cerrar el paso de forma preventiva mientras se realizan las evaluaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a conductores, transportadores y peatones para que no intenten transitar por este sector hasta nuevo aviso.

Además, instaron a la ciudadanía a acatar las medidas de cierre y mantenerse informada a través de los comunicados oficiales, con el fin de evitar situaciones de peligro.

El cierre temporal busca proteger la vida de quienes circulan por esta importante conexión entre departamentos y permitir que los expertos determinen las condiciones reales de seguridad del terreno antes de habilitar nuevamente el paso.

Graves emergencias en el país por fuertes lluvias

Cabe mencionar que en los recientes días se han presentado graves emergencias en algunas zonas del país por cuenta de las fuertes lluvias.

Según explicó la directora del IDEAM, las condiciones climáticas han mostrado variaciones inusuales desde comienzos de año.

Aunque enero suele caracterizarse por ser un mes seco en buena parte del territorio nacional, esta vez se presentaron precipitaciones superiores a los promedios históricos, sobre todo en regiones como la Caribe y la Andina, donde normalmente inicia una etapa de mayor estabilidad atmosférica.

"Lo que ha ocurrido estos últimos días, además, es que ha venido bajando un frente frío desde el norte y ese frente, aunque no llega al mar Caribe, sí está incidiendo sobre las precipitaciones en nuestras costas colombianas, especialmente en la región Caribe", explicó.

La directora también aseguró que "las predicciones están mostrando que las lluvias van a continuar hasta mediados de febrero, donde esperaríamos ya que empiecen a bajar paulatinamente y se dé una temporada mucho más típica para esta época".