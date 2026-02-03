VIDEO | Casa se desploma en Kennedy por lluvias: cinco familias afectadas y 16 evacuados

Las intensas lluvias registradas en Bogotá provocaron el desplome de una vivienda en la localidad de Kennedy, dentro del sector Roma.

La estructura, que presentaba un hueco y filtraciones, colapsó en la mañana de este martes, dejando a cinco familias afectadas y cerca de 16 personas evacuadas de manera preventiva.

Las autoridades evalúan los daños y el riesgo para otras casas cercanas, mientras la comunidad insiste en la urgencia de atención a las afectaciones que las precipitaciones han generado en la zona.

Testimonio de habitante sobre colapso de vivienda en Kennedy

Julián Méndez, habitante de la vivienda, relató el momento del colapso: "fue impresionante porque se fue cayendo por pedazos directamente, ya se escuchaban los ruidos de que la casa se estaba hundiendo".

Según explicó, el problema se originó en el piso, donde había un hueco y una fuga de gas: "esto empezó porque en sí el piso se hundió y antes había un tubo roto abajo de agua. Entonces se rompió el tubo del gas, llegaron los bomberos y ahí fue cuando empezó a hundirse más".

RELACIONADO Calamidad pública es declarada en Córdoba por las lluvias que golpean al departamento

Comunidad denunció hundimiento en Kennedy desde hace un año sin respuesta

Méndez recordó que en el momento del desplome estaba con su abuela dentro de la vivienda: "empezó a oler a gas y después evacuamos porque claramente había otro enorme hueco y no podíamos entrar por temas de seguridad".

El afectado aseguró que la comunidad había reportado el riesgo desde hace más de un año: "se había reportado al acueducto que la vía se estaba hundiendo, pero nunca hubo respuesta".