Proyecto Inocencia revela casos de personas condenadas por errores del sistema judicial en Colombia

Rosalba Correa llegó a su puesto de votación, lista para ejercer su derecho al voto, pero terminó rodeada por la Policía debido a una orden de captura vigente por un delito que nunca cometió.

Sin embargo, su nombre había quedado vinculado por error a un proceso por hurto calificado y agravado tras una suplantación de identidad y una falla en los sistemas de registro judicial. Para las autoridades, ella era una prófuga, pero en realidad era una ciudadana víctima de un error administrativo.

Más casos como estos han sido investigados por el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, una iniciativa académica que desde 2007 busca demostrar la inocencia de personas condenadas injustamente en Colombia.

Condenados por presuntos errores del sistema

El caso de Rosalba no es el único. En diciembre de 2024, Rodrigo José Rodríguez Canoles fue detenido en Cartagena mientras caminaba cerca de su casa. La Policía le informó que debía cumplir una condena de 108 meses de prisión por porte ilegal de armas en un proceso ocurrido en 2020.

La investigación reveló que otra persona se había hecho pasar por él al momento de una captura en Turbaco (Bolívar). El impostor utilizó su número de cédula y las autoridades no verificaron correctamente la identidad. La clave para demostrar la verdad fue un detalle físico: el delincuente tenía un tatuaje de un pez en la pierna izquierda, mientras que Rodrigo no tiene ninguno.

Otro caso ocurrió en Bogotá con Carlos Estiben Morales Vargas, quien fue detenido durante un control policial de rutina. En minutos le informaron que tenía una condena de 96 meses de prisión por hurto calificado y agravado. El delito había sido cometido por un hombre capturado en flagrancia que se identificó con su nombre y número de cédula.

Un error en la verificación de huellas permitió que la justicia condenara al hombre equivocado. Meses después, un nuevo cotejo dactilar demostró que las huellas no coincidían. Carlos Estiben recuperó su libertad.

Sin embargo, uno de los casos más insólitos corresponde al de René Martínez Gutiérrez, quien ha sido capturado tres veces desde 2010 por compartir nombre y fecha de nacimiento con un narcotraficante peruano buscado por Interpol.

En una de esas detenciones pasó tres meses en la cárcel La Picota, incluso con una orden de extradición hacia Perú por un delito que nunca cometió.

Aunque ha sido liberado, la orden internacional todavía sigue activa. Por esto, el Proyecto Inocencia trabaja actualmente para demostrar definitivamente su inocencia.

Reconocimiento a la defensa de la inocencia

Este 5 de marzo a las 6:00 p.m., el Concejo de Bogotá otorgará una condecoración oficial al proyecto, reconociendo una labor que ya ha permitido que 15 personas recuperen su libertad tras comprobarse errores judiciales, suplantaciones de identidad o fallas en los procesos de identificación.

¿Cómo presentar un caso para que sea analizado?

Actualmente, el equipo del Proyecto Inocencia asegura que su objetivo sigue siendo identificar nuevos casos de personas que podrían estar pagando por delitos que no cometieron.

Para que un caso sea analizado, es necesario que la persona siempre haya alegado su inocencia, tenga una sentencia condenatoria en firme, existan nuevas pruebas o hechos no conocidos durante el juicio que puedan demostrar la inocencia y que el condenado no cuente con recursos económicos para su defensa. La comunicación se debe llevar a cabo por medio del correo: proyecto.inocencia@umb.edu.co.