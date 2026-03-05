CANAL RCN
Colombia Video

Prográmese: Alcaldía de Bogotá anunció importante modificación en la ciclovía para este domingo 8 de marzo

El IDRD dio a conocer detalles sobre la cancelación de varias actividades durante la jornada electoral.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital se está preparando para la próxima jornada de elecciones programada para este domingo 8 de marzo en la que todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en las urnas para elegir a sus representantes en el Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas.

Ante el ambiente electoral que ya se ha venido adueñando de la ciudadanía, el IDRD dio a conocer importantes cambios en la programación habitual en Bogotá.

Procuraduría formula cargos al exgobernador del Guaviare por presuntas irregularidades en proyecto agrícola
RELACIONADO

Procuraduría formula cargos al exgobernador del Guaviare por presuntas irregularidades en proyecto agrícola

Programas que se suspenderán

Según el más reciente anuncio por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se informó a la ciudadanía la suspensión de la actividad física por motivo de la jornada electoral. Algunos de los programas son: ciclovía, puntos de actividad física como recreovías, boxes de crossfit y puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

No obstante, las actividades retomarán sus horarios habituales el próximo domingo 15 de marzo.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

El próximo 8 de marzo los colombianos están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la República, rama fundamental dentro del poder público en Colombia. Por esto, los ciudadanos deben tener en cuenta la siguiente información para poder ejercer este derecho de manera correcta.

Los puestos de votación estarán habilitados desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional. El día de la votación usted debe:

  • Consultar con anticipación el puesto de votación. Este se observa desde la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
  • Llevar la cédula original amarilla con hologramas o cédula digital.
  • Ubicar la mesa asignada.
  • Marcar el tarjetón con una x dentro del recuadro correspondiente para evitar la anulación del voto.
  • Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral.
Encuentran enjambres de abejas en zonas aledañas a la Línea 1 del Metro de Bogotá
RELACIONADO

Encuentran enjambres de abejas en zonas aledañas a la Línea 1 del Metro de Bogotá

¿Se puede utilizar el celular en el puesto de votación?

Según explicó la Registraduría, está prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puntos de votación, especialmente dentro de los cubículos en donde los ciudadanos marcan el tarjetón.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Atentado contra candidata María Bolívar: nuevo caso de violencia política previo a elecciones

Cárceles en Colombia

Proyecto Inocencia revela casos de personas condenadas por errores del sistema judicial en Colombia

Elecciones en Colombia

Corte Suprema respalda a la Registraduría de cara a las elecciones del 8 de marzo

Otras Noticias

Ministerio del Trabajo

Datazo para evitar abusos en las cuotas de administración de conjuntos: giro radical del Gobierno Nacional

El ministerio del Trabajo aclaró cómo se fija realmente el aumento de la cuota de administración tras el aumento del IPC y el salario mínimo.

Redes sociales

¿Martha Isabel Bolaños estrena novio? Foto besando a misterioso hombre desata rumores

Martha Isabel Bolaños publicó una foto besando a un misterioso hombre durante su viaje por Bali. La actriz habló del tema y dejó abierta la posibilidad de un nuevo romance.

Independiente Santa Fe

Toman decisión con árbitro Diego Ulloa tras el gol anulado a Santa Fe ante Atlético Nacional

EPS

Nueva EPS rechaza denuncias sobre concentración de exámenes oncológicos en Ibagué

Medio oriente

Reino Unido envía cuatro aviones Typhoon a Catar en plena escalada en Oriente Medio