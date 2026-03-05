Prográmese: Alcaldía de Bogotá anunció importante modificación en la ciclovía para este domingo 8 de marzo

La capital se está preparando para la próxima jornada de elecciones programada para este domingo 8 de marzo en la que todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en las urnas para elegir a sus representantes en el Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas.

Ante el ambiente electoral que ya se ha venido adueñando de la ciudadanía, el IDRD dio a conocer importantes cambios en la programación habitual en Bogotá.

Programas que se suspenderán

Según el más reciente anuncio por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se informó a la ciudadanía la suspensión de la actividad física por motivo de la jornada electoral. Algunos de los programas son: ciclovía, puntos de actividad física como recreovías, boxes de crossfit y puntos itinerantes de la Escuela de la Bici.

No obstante, las actividades retomarán sus horarios habituales el próximo domingo 15 de marzo.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

El próximo 8 de marzo los colombianos están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la República, rama fundamental dentro del poder público en Colombia. Por esto, los ciudadanos deben tener en cuenta la siguiente información para poder ejercer este derecho de manera correcta.

Los puestos de votación estarán habilitados desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional. El día de la votación usted debe:

Consultar con anticipación el puesto de votación. Este se observa desde la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Llevar la cédula original amarilla con hologramas o cédula digital.

Ubicar la mesa asignada.

Marcar el tarjetón con una x dentro del recuadro correspondiente para evitar la anulación del voto.

Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral.

¿Se puede utilizar el celular en el puesto de votación?

Según explicó la Registraduría, está prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puntos de votación, especialmente dentro de los cubículos en donde los ciudadanos marcan el tarjetón.