CANAL RCN
Salud y Bienestar

Nueva EPS rechaza denuncias sobre concentración de exámenes oncológicos en Ibagué

En su comunicado, la Nueva EPS aseguró que la distribución de la atención responde al comportamiento de la demanda.

Crisis Nueva EPS
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
11:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras las advertencias de la representante a la Cámara Katherine Miranda sobre un posible esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud, la Nueva EPS negó categóricamente la existencia de un “cartel de la oncología” y defendió sus criterios de contratación con la clínica Clinaltec, ubicada en Ibagué.

Familia de Kevin Acosta denuncia al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones
RELACIONADO

Familia de Kevin Acosta denuncia al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones

Miranda había señalado que, según cifras recopiladas por su equipo, la remisión de pacientes oncológicos para estudios PET-CT hacia Clinaltec aumentó exponencialmente en los últimos tres años: de 176 pacientes en 2023 a 723 en 2024, y a 1.846 en 2025, lo que representa un incremento del 946 % frente al primer año.

Estos estudios son fundamentales para el diagnóstico y seguimiento del cáncer, por lo que la congresista advirtió sobre un posible esquema de concentración que afectaría la equidad en el acceso a los servicios.

Procuraduría suspende durante tres meses a interventores de Savia Salud y EPS SOS
RELACIONADO

Procuraduría suspende durante tres meses a interventores de Savia Salud y EPS SOS

Argumentos de la EPS: capacidad instalada y especialización

En su comunicado, la Nueva EPS aseguró que la distribución de la atención responde al comportamiento de la demanda y a la capacidad instalada de la institución, que cuenta con los recursos necesarios para atender adecuadamente a los afiliados.

La entidad explicó que los criterios de contratación con Clinaltec se basan en su capacidad técnica, resolutiva y de cobertura, lo que ha permitido garantizar oportunidad en la atención de servicios altamente especializados que pocas instituciones en el país pueden ofrecer.

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso
RELACIONADO

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso

Rechazo a la idea de un “cartel de la oncología”

La EPS enfatizó que no existe ningún esquema irregular y rechazó “de manera categórica cualquier insinuación relacionada con la existencia de un supuesto cartel de la oncología”.

Además, reiteró su compromiso con la transparencia y con aliados que prestan servicios bajo altos estándares técnicos y éticos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota

Invima

Invima prohíbe 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias peligrosas

Enfermedades

Cerca de 227 millones de niños podrían ser obesos en 2040, según investigación

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

¿Volverá a usarse la placa en el casco y chaleco de la moto? Movilidad aclara la norma

¿Volverá a ser obligatorio llevar la placa en el casco y chaleco de moto? Autoridades de movilidad aclararon qué dice la Ley 2251 de 2022 y si pueden imponer multas.

Congreso de la República

Víctimas del conflicto que aspiran al Congreso cuestionan las garantías electorales

Tres candidatos al Congreso, víctimas del conflicto, denuncian el alarmante asesinato de uniformados y cuestionan garantías a grupos armados ilegales.

Medio oriente

Reino Unido envía cuatro aviones Typhoon a Catar en plena escalada en Oriente Medio

La casa de los famosos

Noche de besos: Mariana Zapata protagonizó romántica escena en La Casa de los Famosos

Atlético Nacional

¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios