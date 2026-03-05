Nueva EPS rechaza denuncias sobre concentración de exámenes oncológicos en Ibagué

Tras las advertencias de la representante a la Cámara Katherine Miranda sobre un posible esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo en el sistema de salud, la Nueva EPS negó categóricamente la existencia de un “cartel de la oncología” y defendió sus criterios de contratación con la clínica Clinaltec, ubicada en Ibagué.

Miranda había señalado que, según cifras recopiladas por su equipo, la remisión de pacientes oncológicos para estudios PET-CT hacia Clinaltec aumentó exponencialmente en los últimos tres años: de 176 pacientes en 2023 a 723 en 2024, y a 1.846 en 2025, lo que representa un incremento del 946 % frente al primer año.

Estos estudios son fundamentales para el diagnóstico y seguimiento del cáncer, por lo que la congresista advirtió sobre un posible esquema de concentración que afectaría la equidad en el acceso a los servicios.

Argumentos de la EPS: capacidad instalada y especialización

En su comunicado, la Nueva EPS aseguró que la distribución de la atención responde al comportamiento de la demanda y a la capacidad instalada de la institución, que cuenta con los recursos necesarios para atender adecuadamente a los afiliados.

La entidad explicó que los criterios de contratación con Clinaltec se basan en su capacidad técnica, resolutiva y de cobertura, lo que ha permitido garantizar oportunidad en la atención de servicios altamente especializados que pocas instituciones en el país pueden ofrecer.

Rechazo a la idea de un “cartel de la oncología”

La EPS enfatizó que no existe ningún esquema irregular y rechazó “de manera categórica cualquier insinuación relacionada con la existencia de un supuesto cartel de la oncología”.

Además, reiteró su compromiso con la transparencia y con aliados que prestan servicios bajo altos estándares técnicos y éticos.