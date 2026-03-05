¿Volverá a usarse la placa en el casco y chaleco de la moto? Movilidad aclara la norma

Entre los motociclistas colombianos volvió a surgir una duda que durante años generó multas y discusiones en las vías: ¿volverá a ser obligatorio llevar el número de la placa en el casco y el chaleco reflectivo?

Ante las preguntas de los conductores, autoridades de movilidad salieron a aclarar qué dice actualmente la ley.

De acuerdo con la información oficial, hoy en Colombia no es obligatorio portar el número de la placa en el casco ni en el chaleco, y ninguna autoridad de tránsito puede exigirlo ni imponer comparendos por este motivo.

Ley cambió la obligación de la placa en casco y chaleco

La modificación se dio con la Ley 2251 de 2022, normativa que introdujo varios cambios al Código Nacional de Tránsito dentro de la Política de Seguridad Vial del país.

En particular, el Artículo 9 de esta ley modificó el Artículo 96 de la Ley 769 de 2002, donde se establecen las obligaciones para conductores de motocicletas, motociclos y mototriciclos.

El texto es claro frente a este tema. En el numeral 5 quedó establecido que “en todo caso, no se podrá exigir que el casco tenga el número correspondiente a la placa del vehículo”.

Con esta reforma quedó sin efecto una norma que durante muchos años obligaba a los motociclistas a llevar la placa visible en el casco y también en el chaleco reflectivo, requisito cuyo incumplimiento generaba comparendos.

Autoridades aclaran que no se pueden imponer multas

Las secretarías de movilidad han reiterado que, debido al principio de jerarquía normativa, la Ley 2251 de 2022 dejó sin vigencia cualquier disposición anterior que exigiera este requisito.

Así las cosas, las autoridades de tránsito no pueden sancionar a un motociclista por no tener el número de la placa en el casco o en el chaleco.

La recomendación de las entidades de movilidad es que los conductores se mantengan informados a través de los canales oficiales y cumplan con las demás normas vigentes, especialmente aquellas relacionadas con el uso adecuado del casco reglamentario, elementos reflectivos y medidas de seguridad vial.