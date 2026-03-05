Toman decisión con árbitro Diego Ulloa tras el gol anulado a Santa Fe ante Atlético Nacional

La polémica arbitral que dejó el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín sigue generando repercusiones en el fútbol colombiano.

En las últimas horas se conoció una decisión importante con el árbitro Diego Ulloa, quien estuvo a cargo de ese compromiso disputado el pasado 25 de febrero.

Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores de este jueves 5 de marzo, la Comisión Arbitral habría tomado la decisión de suspender a Ulloa tras analizar lo ocurrido en ese encuentro, que terminó con victoria 1-2 para el conjunto antioqueño.

El partido dejó una de las jugadas más discutidas de la jornada, especialmente por una acción en los minutos finales que pudo cambiar el resultado.

La jugada que desató la polémica en El Campín

La controversia se produjo cuando Omar Fernández Frasica marcó un gol para Santa Fe en los minutos finales, una anotación que habría significado el empate para el equipo cardenal.

Sin embargo, el árbitro Diego Ulloa decidió invalidar el tanto por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre el defensor César Haydar en el inicio de la jugada. Tras revisar la acción en el campo, el juez mantuvo su decisión y el gol no subió al marcador.

Lo que más llamó la atención fue que el VAR nunca intervino para llamar al árbitro a revisar la jugada, lo que aumentó las críticas de hinchas, analistas y periodistas deportivos.

Finalmente, el compromiso terminó 1-2 a favor de Atlético Nacional, resultado que dejó inconformidad en el entorno de Santa Fe.

Comisión Arbitral habría suspendido a Diego Ulloa

La situación volvió a ser tema de conversación luego de que Carlos Antonio Vélez mencionara el caso durante su análisis del presente de Atlético Nacional.

El periodista aseguró que el árbitro ya habría recibido una sanción interna por parte de la Comisión Arbitral.

“Ese día ante Santa Fe, encontraron la colaboración de un juez de apellido Ulloa que está suspendido porque se reconoció en la Comisión Arbitral que había invalidado un gol legal a Independiente Santa Fe”, afirmó Vélez durante su programa.

Aunque la Comisión Arbitral no ha publicado un comunicado detallado sobre la decisión, la información ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso del VAR y las decisiones arbitrales en el fútbol colombiano.