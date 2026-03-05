$100 millones de recompensa por los sicarios que asesinaron a la profesora Adriana Naranjo en Andes, Antioquia

En las últimas horas, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de $100 millones para quien entregue información que permita esclarecer el homicidio de Adriana María Naranjo Vergara, una educadora de 51 años asesinada en zona rural del municipio de Andes.

El crimen ha generado consternación en la comunidad, mientras las autoridades adelantan operativos en busca de los responsables.

El hecho ocurrió en cercanías al corregimiento Santa Rita, donde dos sicarios le dispararon en repetidas oportunidades a la víctima.

¿Asesinato de la docente tendría relación con sus nexos familiares en la Alcaldía de Andes?

Las autoridades están explorando diferentes líneas de investigación para determinar los móviles del crimen.

Una de ellas se relaciona con el hecho de que la víctima tenía dos familiares vinculados a la alcaldía del municipio de Andes, su hija y su esposo, quienes ocupan cargos en la administración municipal.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, señaló frente a la conexión de la mujer con dos funcionarios de la alcaldía:

Ahí hay que esclarecer qué hay detrás de eso. Si de pronto hubiese amenazas hacia la autoridad, uno de pronto podría tratar de concatenar la situación por ahí.

Sin embargo, precisó que el alcalde de Andes no ha recibido amenazas, y su secretaria tampoco ha reportado intimidaciones.

Las autoridades departamentales enfatizaron que no se puede desestimar ninguna hipótesis en la investigación.

Buscan a los sicarios que asesinaron a la profesora Adriana Naranjo

De acuerdo con el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, desde el momento del crimen se han realizado operativos policiales en esa localidad y en otros municipios del suroeste antioqueño, así como en diferentes sectores del departamento, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados en la captura de los responsables.

En el municipio de Andes, donde Adriana María Naranjo Vergara era reconocida por su labor como educadora. La administración departamental mantiene activos los operativos de búsqueda de los dos sicarios responsables del homicidio.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse con las autoridades para acceder a la recompensa de $100 millones ofrecida por la Gobernación de Antioquia.