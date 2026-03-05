CANAL RCN
Colombia Video

Corte Suprema respalda a la Registraduría de cara a las elecciones del 8 de marzo

El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de expectativa y polarización, con llamados a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Suprema de Justicia cerró este jueves una reunión en la Sala Plena en la que participaron el Procurador, la Defensora del Pueblo, el Contralor y los magistrados del alto tribunal. El presidente de la Corte, Iván Mauricio Lenis, anunció un respaldo contundente al Registrador Nacional y a la jornada electoral del próximo domingo, destacando la confianza plena en el proceso y en las instituciones que lo supervisan.

Elecciones 2026: ¿Quién se encarga de contar los votos en Colombia?
RELACIONADO

Elecciones 2026: ¿Quién se encarga de contar los votos en Colombia?

El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de expectativa y polarización, con llamados a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y tranquila. Las autoridades insistieron en que la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa deben garantizar la seguridad en todas las regiones del país.

Llamado a cuidar el lenguaje y evitar la violencia

Durante la reunión, los altos funcionarios coincidieron en la necesidad de que los actores sociales cuiden el lenguaje en sus discursos, para evitar que expresiones de confrontación deriven en hechos de violencia. El Procurador, la Defensora del Pueblo y el Contralor se sumaron al llamado de la Corte para que las afirmaciones sobre el proceso electoral se desarrollen con respeto y contribuyan a la convivencia pacífica.

Víctimas del conflicto que aspiran al Congreso cuestionan las garantías electorales
RELACIONADO

Víctimas del conflicto que aspiran al Congreso cuestionan las garantías electorales

El respaldo judicial también subraya la importancia de los jueces en el escrutinio, pues son quienes finalmente declaran los resultados de las elecciones. La confianza institucional, señalaron, es clave para preservar la transparencia y la legitimidad del proceso.

Garantías para el voto libre en todo el país

Las conclusiones de la sala plena incluyen un compromiso conjunto de las instituciones para que los ciudadanos puedan votar sin restricciones en cualquier región de Colombia. El llamado se extiende a la sociedad civil y a los altos mandos del Estado, con el objetivo de asegurar que la jornada transcurra en paz y con transparencia.

Mitos y verdades del software electoral: así funciona el sistema de la Registraduría
RELACIONADO

Mitos y verdades del software electoral: así funciona el sistema de la Registraduría

La Corte Suprema instó a los grupos armados a cesar los hechos violentos que han golpeado al país en los últimos días, reiterando que la prioridad es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera responsable y segura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

$100 millones de recompensa por los sicarios que asesinaron a la profesora Adriana Naranjo en Andes, Antioquia

Bogotá

Prográmese: Alcaldía de Bogotá anunció importante modificación en la ciclovía para este domingo 8 de marzo

Elecciones en Colombia

Elecciones 2026: ¿Quién se encarga de contar los votos en Colombia?

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Toman decisión con árbitro Diego Ulloa tras el gol anulado a Santa Fe ante Atlético Nacional

El árbitro Diego Ulloa habría sido suspendido tras la polémica por el gol anulado a Santa Fe en la victoria de Atlético Nacional en El Campín. Esto se sabe.

EPS

Nueva EPS rechaza denuncias sobre concentración de exámenes oncológicos en Ibagué

En su comunicado, la Nueva EPS aseguró que la distribución de la atención responde al comportamiento de la demanda.

Secretaria de Movilidad

¿Volverá a usarse la placa en el casco y chaleco de la moto? Movilidad aclara la norma

Medio oriente

Reino Unido envía cuatro aviones Typhoon a Catar en plena escalada en Oriente Medio

La casa de los famosos

Noche de besos: Mariana Zapata protagonizó romántica escena en La Casa de los Famosos