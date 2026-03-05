Corte Suprema respalda a la Registraduría de cara a las elecciones del 8 de marzo

La Corte Suprema de Justicia cerró este jueves una reunión en la Sala Plena en la que participaron el Procurador, la Defensora del Pueblo, el Contralor y los magistrados del alto tribunal. El presidente de la Corte, Iván Mauricio Lenis, anunció un respaldo contundente al Registrador Nacional y a la jornada electoral del próximo domingo, destacando la confianza plena en el proceso y en las instituciones que lo supervisan.

El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de expectativa y polarización, con llamados a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y tranquila. Las autoridades insistieron en que la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa deben garantizar la seguridad en todas las regiones del país.

Llamado a cuidar el lenguaje y evitar la violencia

Durante la reunión, los altos funcionarios coincidieron en la necesidad de que los actores sociales cuiden el lenguaje en sus discursos, para evitar que expresiones de confrontación deriven en hechos de violencia. El Procurador, la Defensora del Pueblo y el Contralor se sumaron al llamado de la Corte para que las afirmaciones sobre el proceso electoral se desarrollen con respeto y contribuyan a la convivencia pacífica.

RELACIONADO Víctimas del conflicto que aspiran al Congreso cuestionan las garantías electorales

El respaldo judicial también subraya la importancia de los jueces en el escrutinio, pues son quienes finalmente declaran los resultados de las elecciones. La confianza institucional, señalaron, es clave para preservar la transparencia y la legitimidad del proceso.

Garantías para el voto libre en todo el país

Las conclusiones de la sala plena incluyen un compromiso conjunto de las instituciones para que los ciudadanos puedan votar sin restricciones en cualquier región de Colombia. El llamado se extiende a la sociedad civil y a los altos mandos del Estado, con el objetivo de asegurar que la jornada transcurra en paz y con transparencia.

La Corte Suprema instó a los grupos armados a cesar los hechos violentos que han golpeado al país en los últimos días, reiterando que la prioridad es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera responsable y segura.