Reino Unido envía cuatro aviones Typhoon a Catar en plena escalada en Oriente Medio

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves el envío de cuatro aviones de combate Typhoon a Catar para fortalecer las “operaciones defensivas” del Reino Unido en la región.

La decisión se produce en el sexto día de hostilidades en Oriente Medio, marcado por una ofensiva coordinada de Israel y Estados Unidos contra Irán y Hezbolá, y por la respuesta de Teherán con nuevos ataques.

“Estamos enviando cuatro aviones Typhoon adicionales para unirse a nuestro escuadrón en Catar y reforzar nuestras operaciones defensivas en este país y en toda la región”, declaró Starmer en rueda de prensa. El primer ministro no precisó cuántos cazas británicos se encuentran ya desplegados en Oriente Medio.

Escalada regional: ataques en múltiples frentes

Las explosiones se extendieron más allá de Israel. Catar denunció un ataque con misiles en Doha, mientras la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber golpeado posiciones kurdas en el Kurdistán iraquí y un petrolero estadounidense en el Golfo.

Azerbaiyán también reportó heridos tras la caída de drones en su territorio, lo que evidencia la expansión del conflicto hacia nuevos escenarios.

Europa se moviliza para proteger sus intereses

La tensión ha llevado a varios países europeos a reforzar su presencia militar en la región. Italia anunció el envío de buques para proteger Chipre tras el ataque con drones contra una base británica, sumándose a Francia y Países Bajos, que ya habían desplegado recursos.

Con estas medidas, Europa comienza a tomar posición en un conflicto que amenaza con desbordar las fronteras de Oriente Medio y comprometer la seguridad energética y estratégica del continente.