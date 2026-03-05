CANAL RCN
¿Martha Isabel Bolaños estrena novio? Foto besando a misterioso hombre desata rumores

Martha Isabel Bolaños publicó una foto besando a un misterioso hombre durante su viaje por Bali. La actriz habló del tema y dejó abierta la posibilidad de un nuevo romance.

Foto: Instagram Martha Bolaños.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
12:59 p. m.
La actriz y ahora DJ Martha Isabel Bolaños vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez no solo por su música o sus proyectos profesionales, sino por una publicación que despertó curiosidad entre sus seguidores y que dejó abierta la pregunta: ¿estrenó nuevo amor?

La artista colombiana, recordada por su paso por la televisión y recientemente en La Casa de los Famosos Colombia, del Canal RCN, se encuentra actualmente disfrutando de un viaje por Asia tras cumplir con una serie de presentaciones en Australia.

En medio de ese recorrido, compartió una imagen en sus redes sociales que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fanáticos.

La foto que despertó rumores sobre el nuevo novio de Martha Isabel Bolaños

Todo comenzó el pasado 25 de febrero, cuando Martha Isabel Bolaños publicó en su cuenta de Facebook una fotografía en la que aparece dándose un beso con un hombre. Lo que más llamó la atención es que el rostro del acompañante aparece cubierto, lo que aumentó el misterio.

La publicación generó múltiples comentarios y especulaciones entre sus seguidores, quienes empezaron a preguntarse si la actriz estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Por ahora, la identidad del hombre sigue siendo desconocida, ya que la propia artista decidió mantenerlo en reserva. Sin embargo, la imagen fue suficiente para que muchos interpretaran que Bolaños podría estar viviendo un nuevo capítulo en su vida amorosa.

Martha Isabel Bolaños responde a los rumores desde Bali

Actualmente, la actriz se encuentra en Bali, Indonesia, disfrutando de unos días de descanso luego de su gira como DJ por Australia, donde se presentó en cuatro ciudades con lleno total.

Consultada por otro medio sobre la imagen que generó tantas reacciones, Martha Isabel Bolaños respondió con humor y sin dar mayores detalles.

“Lo que pasa en Bali, se queda en Bali. Estoy disfrutando el momento sin expectativa”, afirmó la artista.

