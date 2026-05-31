Le ponen fecha al puente que conectará a la AutoSur con avenida Bosa: ¿Fin a los trancones?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio a conocer en qué van las obras del puente en la Autopista Sur con avenida Bosa en Bogotá.

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En el último reporte, indicó que alcanzó el 44 %, junto con el izaje de 21 de las 32 vigas. Cabe mencionar que dejará de haber semáforos con el fin de mejorar la movilidad.

¿Cuándo debía estar listo el puente?

Las obras en este punto tuvieron su inicio en 2022 con la firma del contrato y se había proyectado la finalización en 2025. No obstante, hubo retrasos considerables que fueron aplazando la entrega. Para enero de 2024, apenas había avances del 6 %.

Después de concluir con el izaje de las 32 vigas, el paso a seguir serán los trabajos de tablero que, en otras palabras, es la zona por donde pasarán los vehículos. Los planos entonces apuntan a que el puente estará listo el otro año, 2027.

El puente estará dividido en dos vehiculares principales y cuatro orejas de conexión. Las autoridades buscan brindarle un mejor tránsito a los ciudadanos que todos los días recorren la autopista Sur, la avenida Bosa, la carrera NQS (carrera 30) y pasan por la localidad de Ciudad Bolívar.

¿Qué beneficios traerá el puente?

Medirá 288 metros el primer puente y se volverá una conexión nunca vista entre Ciudad Bolívar y Bosa. En cuanto al segundo puente, será de 260 metros y complementará la movilidad.

Con respecto a las llamadas orejas, medirán entre 80 y 113 metros y serán de gran ayuda para pasar de Ciudad Bolívar a Bosa por la AutoSur. Este es uno de los puntos más importantes en Bogotá.

El proyecto no deja atrás a los ciclistas, por eso hay un bicipuente de 284 metros de largo, siete metros de ancho y una altura de 5.76 metros.

Por último, en junio se aplicará el pipe jacking, una tecnología con la que se pueden instalar redes de servicios públicos por canales subterráneos, pero sin la obligación de hacer excavaciones a zanja abierta. Ayudando así a no hacer cierres viales.