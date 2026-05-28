Siguen las denuncias por la instalación de parqueaderos bajo puentes en Bogotá

La invasión del espacio público sigue siendo un problema a gran escala en Bogotá.

No habiendo pasado un día desde que ciudadanos denunciaron en redes sociales la instalación de un parqueadero para motos bajo un puente peatonal, el concejal Juan David Quintero advirtió que algo similar estaba ocurriendo bajo el puente de la estación de Transmilenio La Castellana:

"Denunciamos que debajo de un puente había puesto un parqueadero de motos. La Secretaría de Movilidad dijo que iba a poner las sanciones correspondientes, pero, con sorpresa, en la estación de Transmilenio de La Castellana encontramos que una de las empresas de vigilancia que le presta servicios a Transmilenio cogió de parqueadero la parte de abajo del puente. Otro caso".

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Transmilenio se pronunció sobre el parqueadero improvisado:

Tras la denuncia del concejal Quintero sobre el parqueadero irregular de motos bajo el puente de La Castellana, con la que cuestionó públicamente: "¿Hasta cuándo los descarados sin Ley pensarán que gobiernan esta ciudad?", Transmilenio se puso en contacto con su equipo.

Según explicó, fue bien recibida y la empresa de transporte masivo se comprometió a tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones de este tipo se repitan:

"Si las empresas, si los contratistas que le prestan servicios a Transmilenio en la ciudad no dan ejemplo, esto no se va a solucionar (…) le damos las gracias a Transmilenio, que ya se comunicó con nosotros y dijo que iba a tomar las medidas respectivas, pero esto es algo inadmisible".

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¿Qué pasó con el parqueadero que desencadenó otras denuncias por invasión del espacio público?

El parqueadero que desencadenó otras denuncias por invasión del espacio público fue intervenido por las autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la ciudad "recuperó 50 metros cuadrados de espacio público en este punto", que conecta a las localidades de "Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos".

Además, en el operativo "se recolectaron cuatro metros cúbicos de residuos voluminosos, entre ellos conos, cintas y llantas" que eran un obstáculo para el paso peatonal sobre la acera.