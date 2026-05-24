Otro puente vehicular será demolido en Bogotá: habrá cierres y desvíos por obras

Bogotá continúa avanzando en uno de los procesos de infraestructura más grandes de los últimos años, con más de 1.200 frentes de obra activos en distintos puntos de la ciudad. Ahora, las autoridades confirmaron que otro puente vehicular será demolido como parte de las megaintervenciones que buscan transformar la movilidad de la capital.

Se trata del puente vehicular de la calle 100 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, cuya demolición permitirá avanzar en la construcción del corredor carrera Séptima y en la conexión de futuras troncales de Transmilenio. La obra implicará cierres y desvíos que deberán ser coordinados mediante un Plan de Manejo de Tráfico por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Actualmente, ya avanzan trabajos entre las calles 119 y 121 para adecuar un carril exclusivo de Transmilenio. Las labores incluyen excavaciones, nivelaciones y construcción de estructuras de concreto necesarias para el desarrollo del proyecto vial.

¿Por qué será demolido el puente de la calle 100 con carrera Séptima?

La demolición hace parte de la construcción de una nueva conexión entre las futuras troncales de Transmilenio de la carrera Séptima y la avenida 68. Según la información divulgada por Red+ Noticias, la nueva estructura pasará de dos a cuatro carriles para mejorar la capacidad vial en uno de los corredores más congestionados del norte de Bogotá.

El puente actual será demolido en menos de dos meses y dará paso a una infraestructura más amplia y moderna. Las autoridades prevén afectaciones temporales en la movilidad debido a los cierres y desvíos que acompañarán las obras.

Esta intervención se suma a otros proyectos recientes de demolición y reconstrucción de puentes vehiculares en Bogotá, como los trabajos adelantados en Puentes de las Américas para la construcción de la nueva calle 13. Con estas obras, el Distrito busca modernizar corredores estratégicos y mejorar la conexión vial entre distintos sectores de la ciudad.

¿Qué beneficios traerá el corredor carrera Séptima?

El corredor carrera Séptima promete reducir significativamente los tiempos de desplazamiento en sectores como El Codito, San Cristóbal, Barrancas y Verbenal. Según las proyecciones oficiales, algunos trayectos en transporte público pasarían de 65 minutos a cerca de 25 minutos.

Además del componente vial, la intervención contempla la recuperación de más de 200.000 metros cuadrados de espacio público deteriorado y su transformación en casi 400.000 metros cuadrados con nuevas zonas verdes, jardinería y mejores condiciones de accesibilidad.