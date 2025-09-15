Puntos clave para tener en cuenta en las manifestaciones de este 16 de septiembre

Bogotá se prepara para una nueva jornada de protestas este martes 16 de septiembre, convocada por diferentes sectores del transporte. Conductores de plataformas digitales, taxistas, moteros, camioneros y conductores de grúas anunciaron su participación, en una manifestación que tendrá siete puntos principales de concentración en la capital.

Los lugares de encuentro

De acuerdo con los organizadores, la jornada comenzará desde las 5:00 de la mañana en los siguientes puntos:

Autopista Sur con avenida Villavicencio

Plaza de Bolívar

Carrera 11 con calle 69

Biblioteca Virgilio Barco

Centro Comercial Centro Mayor

Calle 95 con carrera 15

Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba

El concejal Julián Forero, uno de los voceros de la protesta, explicó que las movilizaciones buscan visibilizar el descontento de los distintos gremios del transporte con la administración distrital en temas de movilidad y seguridad vial.

Autoridades en alerta

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que la Alcaldía tiene listo un dispositivo para acompañar la jornada:

“Sabemos que puede ser un día complicado, por eso hemos dispuesto equipos del Distrito para garantizar el derecho a la manifestación y al mismo tiempo reducir los efectos sobre la ciudadanía”.

La Secretaría de Movilidad será la encargada de monitorear el desarrollo de la protesta y reportar en tiempo real los impactos sobre el tráfico en la ciudad.

Llamado a la protesta pacífica

El contralor distrital, Julián Ruiz, junto con la Personería y la Veeduría de Bogotá, se reunió previamente con representantes de los gremios. En ese espacio se escucharon las quejas y denuncias de los transportadores y se acordó un acompañamiento especial durante la jornada.

Las autoridades hicieron un llamado a que la movilización se realice de manera pacífica, sin bloqueos ni actos de vandalismo, para evitar afectaciones mayores a los ciudadanos.