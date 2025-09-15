Puntos clave para tener en cuenta en las manifestaciones de este 16 de septiembre
La jornada contará con acompañamiento de las autoridades para mitigar los efectos en la movilidad de la ciudad.
Noticias RCN
07:11 p. m.
Bogotá se prepara para una nueva jornada de protestas este martes 16 de septiembre, convocada por diferentes sectores del transporte. Conductores de plataformas digitales, taxistas, moteros, camioneros y conductores de grúas anunciaron su participación, en una manifestación que tendrá siete puntos principales de concentración en la capital.
Los lugares de encuentro
De acuerdo con los organizadores, la jornada comenzará desde las 5:00 de la mañana en los siguientes puntos:
- Autopista Sur con avenida Villavicencio
- Plaza de Bolívar
- Carrera 11 con calle 69
- Biblioteca Virgilio Barco
- Centro Comercial Centro Mayor
- Calle 95 con carrera 15
- Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba
El concejal Julián Forero, uno de los voceros de la protesta, explicó que las movilizaciones buscan visibilizar el descontento de los distintos gremios del transporte con la administración distrital en temas de movilidad y seguridad vial.
Autoridades en alerta
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que la Alcaldía tiene listo un dispositivo para acompañar la jornada:
“Sabemos que puede ser un día complicado, por eso hemos dispuesto equipos del Distrito para garantizar el derecho a la manifestación y al mismo tiempo reducir los efectos sobre la ciudadanía”.
La Secretaría de Movilidad será la encargada de monitorear el desarrollo de la protesta y reportar en tiempo real los impactos sobre el tráfico en la ciudad.
Llamado a la protesta pacífica
El contralor distrital, Julián Ruiz, junto con la Personería y la Veeduría de Bogotá, se reunió previamente con representantes de los gremios. En ese espacio se escucharon las quejas y denuncias de los transportadores y se acordó un acompañamiento especial durante la jornada.
Las autoridades hicieron un llamado a que la movilización se realice de manera pacífica, sin bloqueos ni actos de vandalismo, para evitar afectaciones mayores a los ciudadanos.