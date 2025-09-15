Manifestaciones del 16 de septiembre en Bogotá: ¿Qué pasa si llego tarde al trabajo por bloqueos?

Bogotá vivirá este martes 16 de septiembre una nueva jornada de manifestaciones masivas de conductores que podría afectar seriamente la movilidad en la ciudad.

Motociclistas, algunos taxistas, transportadores de carga, conductores de plataformas digitales, transporte escolar y grúas confirmaron su participación en la protesta contra el alcalde Carlos Fernando Galán, en la que reclaman abusos en los comparendos, problemas con la foto detección, contratos irregulares de patios y grúas, además del mal estado de la malla vial.

La Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la protesta, pero también establece que los trabajadores tienen la obligación de cumplir con sus contratos laborales.

Llegar tarde al trabajo por protestas: ¿es causal de despido?

El Código Sustantivo del Trabajo señala que cada empresa define, en su reglamento interno, la gravedad de las faltas como llegar tarde. En la práctica, esto significa que una llegada tardía ocasional puede generar llamados de atención o sanciones disciplinarias, pero difícilmente se convierte en causal inmediata de despido.

Sin embargo, cuando el retraso es reiterado y no se justifica, sí puede considerarse una falta grave y, eventualmente, una causal de terminación con justa causa. Algunas compañías, por ejemplo, permiten hasta tres llegadas tarde antes de tomar medidas más estrictas.

Lo importante es informar al empleador sobre la situación y aportar pruebas del contexto como bloqueos viales, ausencia de transporte público o comunicados de autoridades.

En escenarios excepcionales como las manifestaciones masivas, el empleador puede considerar la coyuntura como una justificación válida, siempre que no sea un comportamiento constante.

¿Qué recomienda la ley y los expertos laborales?

Los especialistas aconsejan notificar de inmediato al jefe o al área de talento humano si no es posible llegar a tiempo. En algunos casos, se pueden acordar alternativas como teletrabajo, compensación de horas, licencia no remunerada o incluso tomar el día como vacaciones.

Así las cosas, llegar tarde por una coyuntura de movilidad como la protesta del 16 de septiembre en Bogotá no debería ser causal directa de despido, siempre y cuando el trabajador comunique la situación, presente soportes y no sea un comportamiento reiterado.