CANAL RCN
Colombia

Soacha suspende clases presenciales en colegios oficiales por paro de conductores

Para garantizar la continuidad académica, los colegios oficiales implementarán mecanismos alternativos de enseñanza.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
06:24 p. m.
Ante el paro de conductores convocado en Bogotá para este martes 16 de septiembre y la posibilidad de que las manifestaciones afecten el municipio de Soacha, la Alcaldía Municipal anunció la suspensión de las clases presenciales en todas las instituciones educativas oficiales durante la jornada.

Suspenden clases en Soacha por jornada de manifestaciones

La medida busca salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y directivos, priorizando el bienestar de la comunidad educativa frente a las alteraciones en la movilidad y el orden público que pueda generar la protesta.

Para garantizar la continuidad académica, los colegios oficiales implementarán mecanismos alternativos de enseñanza como clases virtuales y el desarrollo de guías pedagógicas.

La Secretaría de Educación de Soacha acompañará a los planteles para reducir al mínimo los efectos de la suspensión en el calendario escolar.

En cuanto a los establecimientos privados, la Alcaldía recordó que cuentan con autonomía para decidir sobre la realización de sus clases presenciales.

No obstante, se les recomendó evaluar la situación y tomar decisiones que protejan la integridad de sus estudiantes y personal docente.

El Gobierno municipal agradeció la comprensión de familias y cuidadores, al tiempo que instó a la ciudadanía a seguir atentos a la información oficial que se emitirá a través de los canales institucionales de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación.

¿Por qué habrá jornada de manifestación este 16 de septiembre?

Este martes 16 de septiembre Bogotá vivirá una nueva jornada de manifestaciones convocadas por gremios de conductores, motociclistas y transportadores de carga.

La protesta surge tras el vencimiento del plazo otorgado al alcalde Carlos Fernando Galán para dar respuesta a un pliego de peticiones presentado por más de veinte sectores del transporte el pasado 9 de septiembre.

Las caravanas y plantones iniciarán a partir de las 5:00 a.m. en siete puntos de concentración. Ante esta situación, la Alcaldía anunció el despliegue de 80 gestores de diálogo para acompañar la protesta y garantizar tanto el derecho a la manifestación como la movilidad de los demás ciudadanos.

