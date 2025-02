¿Qué dicen los que suenan? Controversia por incremento en las tasas de interés del Icetex

Hay controversia en Colombia, esta vez como consecuencia de una decisión que afectó a miles de beneficiarios de créditos del Icetex, luego de que se tomara la decisión de dar fin a los subsidios para las tasas de interés.

Es decir, que los beneficiarios verán un incremento en la cuota que pagan por sus créditos de hasta un 17 %.

La razón por la que determinaron acabar con los subsidios a las tasas obedece a la compleja situación fiscal que atraviesa Colombia.

Desde distintos sectores expresaron ya su preocupación por el incremento en las tasas de interés.

Sergio Fajardo

"Petro candidato: el ICETEX está asfixiando a los jóvenes. Petro presidente: asfixia a los beneficiarios del ICETEX con tasas de interés de hasta el 17% y le quita la oportunidad de estudiar a 40 mil jóvenes que necesitan un crédito para hacerlo".

Vicky Dávila

"Las cuotas de los créditos inmediatamente serán más caras. Petro decidió eliminar el subsidio a la tasa de interés para los estudiantes en periodo de pago. Otro golpe para los muchachos que quieren estudiar, que confiaron en las promesas de Petro y su Gobierno".

Claudia López

"Petro solo ha manipulado y engañado a los jóvenes que tanto creyeron de buena fe en su discurso y promesas de cambio. No les dio los 500.000 cupos de educación pública gratuita y sí les quitó el subsidio a tasa del ICETEX y les disparó el valor a pagar".

David Luna

"No solo no condonó los créditos, sino que ahora sube los intereses a los estudiantes. Todo fueron cuentos que sabía que no podía cumplir desde el comienzo".

Alejandro Gaviria

"Este es resultado de la mala planeación y una ideología destructiva".

María Fernanda Cabal

"Es inaceptable que el gobierno de Petro, que prometió aliviar la carga de los estudiantes, ahora decida aumentarles el costo de sus deudas en el ICETEX"