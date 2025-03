¿Qué dicen los que suenan? La controversia por resolución ambiental del Gobierno que afectaría a Bogotá

Hay controversia entre el Distrito y el Gobierno Nacional por una resolución que dejó la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, que contiene la planificación ambiental para la sabana de Bogotá.

Por un lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el proyecto de resolución para ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, viola la ley y es un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial.

El mandatario dijo que está de acuerdo en trabajar decisiones que permitan reducir el riesgo de afectación al medio ambiente, y solicitó que se retire el proyecto de resolución para construirlo mancomunadamente.

¿Con quién está de acuerdo sobre la resolución del Gobierno frente a la planificación ambiental de Bogotá?



Claudia López

"Es en la Región Metropolitana donde, por constitución y ley, debemos concertar los lineamientos territoriales y ambientales, no con imposiciones de resoluciones por sorpresa abusivas e inconstitucionales de su ministra de ambiente. Reflexión Presidente. Deje de obstruir a Bogotá y al país; deje de obstruir a los alcaldes. Asuma su papel como presidente de un estado social derecho y deje creerse el emperador de una monarquía presidencial".

Juan Daniel Oviedo

"Por qué no el Gobierno Nacional, expone a consulta de todos los habitantes de La Sabana de Bogotá, ese tipo de decisiones, donde es claro que aquí en Colombia y en La Sabana de Bogotá, queremos desarrollo, sin tensiones y con acciones contundentes desde lo público para garantizar que la iniciativa privada y bienestar general se defiendan adecuadamente en nuestro país y en ese caso en La Sabana de Bogotá".

RELACIONADO Gobernador de Cundinamarca y alcaldes critican nueva resolución del Ministerio de Ambiente

María José Pizarro

"Nosotros necesitamos reconstruir los corredores ambientales de la ciudad; acercar la Amazonía hacia precisamente los cerros; que no tengamos las inundaciones que vivimos porque llovía en La Sabana de occidente y no llovía en Chingaza. Que la compra y venta de agua en bloque no se dé de la manera tan desproporcionada que se está dando y se da porque hemos tenido un modelo expansivo en la ciudad por encima de los cuerpos de agua".

Miguel Uribe

"Lo que pretenden es que sin sustento técnico, extralimitándose en funciones, se creen humedales que no existen y se establezcan bosques que tampoco hay; en ese orden de ideas, vamos desde el centro de Democrático: primero: a pedir una intervención inmediata de la Procuraduría. Segundo: hacer los comentarios respectivos a la resolución, al proyecto y finalmente tendremos lista la acción de nulidad para demandar esta resolución -de ser aprobada por el ministerio- en con el Consejo nacional perdón con el Consejo de Estado".

¿Qué dice la exministra de Ambiente?

Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, salió en defensa de la iniciativa, asegurando que los proyectos en marcha no se verán afectados.

En entrevista con Noticias RCN, la exjefe de cartera, aclaró que no se va a frenar ningún proyecto y que se está exagerando lo que dice la resolución.