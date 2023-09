La estrategia del Gobierno Nacional es clara y lo dice el presidente Gustavo Petro: la movilización ciudadana. El mandatario volvió a uno de los escenarios en los que mejor le va y lo hizo junto a miles de personas que lo acompañaron en la Plaza de Bolívar. Durante su discurso se refirió a las reformas que presentó su Gobierno y pidió apoyo para que se convirtieran en una realidad.

Sobre la reforma a la educación dijo que su objetivo era que todos los jóvenes pudieran ir a la universidad. Este tema ha generado controversia por el impacto que podría tener en las instituciones privadas, el jefe de Estado dio un parte de tranquilidad diciendo que estas no serían cerradas, pero que los recursos estarían destinados a construir universidades públicas.

Gustavo Petro habló de Shakira durante su discurso en la Plaza de Bolívar, ¿qué dijo?

En cuanto a la reforma laboral, dijo que no destruiría empleos, pero sí buscaría dignificar el trabajo para que las personas tengan días de descanso y condiciones favorables. Incluso se refirió a Shakira y su más reciente canción ‘El jefe’.

“Shakira en su última canción dio en el clavo. Lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso (…) queremos que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tenga que subirse a un Transmilenio dos horas después de una jornada laboral de 10 o más horas y no puede ver a sus hijos”.

Lo que dijo el presidente Petro sobre los servicios públicos

También habló sobre una reforma a los servicios públicos. Aseguró que las tarifas estaban estableciéndose para beneficiar a unos pocos, pero dejaban al usuario de lado y sin el servicio. Por eso prometió que el articulado podría en el centro a las personas para que pudieran inferir en los precios.

“Nosotros creemos que el servicio público debe tener en su centro, en su corazón, al usuario, a la usuaria del servicio, que puede y debe tener instrumentos para incidir en la política de las tarifas, que debe crearse -lo hicimos aquí en Bogotá-, los mínimos vitales que permitan que toda la población pueda tener luz eléctrica, pueda tener agua potable, pueda tener alcantarillado, etcétera”.

Por último, habló de la paz total y el que parece hasta ahora su resultado más visible: el cese al fuego con el ELN. “No estamos retrocediendo. El ELN ha llegado a un punto de negociación que nunca había alcanzado en su historia, un punto de no retorno y un acuerdo que ojalá se logre y sea una señal para todas las personas que ejercen violencia hoy. La paz es la esencia y el bien supremo de una sociedad”.