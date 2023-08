¿Qué es el bono escolar y por qué Fecode no está de acuerdo?

Los desacuerdos con el Gobierno Nacional siguen cada vez más notorios. En esta oportunidad, los encargados de mostrar su discordia es Fecode (Federación Colombiana de Educadores), quienes han mostrado su inconformismo con el denominado ‘bono escolar’, una propuesta que dio a conocer Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, el viernes 23 de junio del 2023.

¿Qué es el bono escolar?

Según dio a conocer la funcionaria, este proyecto de ley busca que el Estado colombiano sea el que asuma el pago de la matrícula, pensión y derechos académicos de los niños de bajo recursos en el país, pues así lo dio a conocer por medio de su cuenta X (anteriormente conocida como Twitter).

“Este es uno de los proyectos más importantes que tiene Colombia. Esto abre la posibilidad que los niños con más bajos recursos (pobreza extrema) puedan acceder y escoger si quieren la educación pública o privada, la cual sería pagada por el estado. Este programa lo tiene Chile y permite que los colegios que quieran participar se sienten con el Estado para negociar todos los utensilios de los estudiantes”, agregó Paloma Valencia en conversaciones con Noticias RCN.

Además, pretende que el Gobierno Nacional gire adicionalmente cada mes los dineros para subsidiar los costos de enseñanza, herramientas de aprendizaje, salud del estudiante, comidas, administración, útiles escolares u otros.

Fecode muestra su desacuerdo con este proyecto de ley

A penas se dio a conocer que el proyecto fue aprobado en primer debate, Fecode dio a conocer que está en desacuerdo con esta iniciativa, dejando claro que este tipo de iniciativas es una oportunidad más para que el dinero quede a manos en los políticos.

Ante esta situación, Noticias RCN habló con Miguel Pardo, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, quien expuso los puntos por los que la entidad no está de acuerdo con la iniciativa de Paloma Valencia.

“Este proyecto de ley tiene una característica y es que de lo que se aspira que sea todo el presupuesto público, más o menos hoy sería 30.8 billones de pesos, quedarían en manos de politiqueros, que dispondrían de este dinero. En ese sentido, el derecho a la escuela se convertiría dádiva a la cual se entraría si un politiquero le entrega o no el bono a una familia (…) Vale recordar que eso ya ocurrió en Bogotá y no salió como esperaban”, aseguró Miguel Pardo.

Paloma Valencia defiende el proyecto de ley

Tras el inconformismo de Fecode por el proyecto de ley, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, defendió la iniciativa que ya fue aprobada en primer debate.

“Los bonos no van a quedar en políticos, como dice Fecode. Todo lo contrario, lo que le pasa a la educación pública, pese a las buenas intenciones de muchos rectores y profesores, es que está secuestrada por la política. Cuando uno llega a la provincia colombiana se da cuenta de que los maestros son elegidos por los gobernadores; y no los nombran por la capacidad que tienen, sino por la palanca política que tienen (…) Los bonos es un proyecto muy parecido al sistema de ‘Ser Pilo Paga’ en ese sentido los políticos no tendrán acceso a los dineros”, aseguró la senadora.