Encontrémonos con los jóvenes: El Mandato de las Juventudes

¿Qué es El Mandato de las Juventudes de Noticias RCN?

Históricamente, los escenarios electorales en Colombia han abordado a los jóvenes desde narrativas superficiales, enfocándose únicamente en la captura del voto juvenil y dejando de lado sus verdaderas visiones de país. Para transformar esta realidad, nace "El Mandato de las Juventudes", una innovadora plataforma de incidencia nacional liderada por Noticias RCN.

Esta iniciativa no es un debate político tradicional. Es un espacio de conversación pública diseñado para que las nuevas generaciones no solo reaccionen a la contienda electoral, sino que construyan activamente la agenda prioritaria que deberá asumir el próximo presidente de la República.

Podrás ver este espacio en los canales digitales de Noticias RCN a partir de las 4:30 p.m y hasta las 6:00 p.m. el 28 de mayo de 2025:

Fases del proyecto: ¿Cómo pueden participar los jóvenes colombianos?

Para garantizar que las voces juveniles lleguen a los centros de decisión, la metodología de este gran diálogo nacional se divide en tres etapas estratégicas:

Fase 1: Proponer la agenda del país

A través de un lenguaje ágil, emocional y televisivo, los jóvenes que ya están liderando iniciativas en sus territorios se sentarán a debatir y exponer las problemáticas reales de sus regiones. El resultado de esta conversación será un documento ejecutivo vinculante, que reunirá las exigencias más urgentes de esta población.

Fase 2: Construir con los candidatos presidenciales

Una vez se defina quiénes avanzan a la segunda vuelta presidencial, Noticias RCN presentará oficialmente "El Mandato de las Juventudes" a los candidatos. Este cara a cara conectará las necesidades de los jóvenes con las propuestas de los líderes políticos, evaluando sus posibilidades reales de articulación con el Estado, el sector privado y la academia.

Fase 3: Transformar y vigilar al nuevo gobierno

El compromiso no termina en las urnas. Durante los primeros 100 días de la nueva administración, se creará un espacio especial de análisis para verificar si las prioridades juveniles realmente se están integrando en las políticas públicas del gobierno electo, asegurando una incidencia permanente.

Propuestas clave: educación, salud mental y primer empleo

Para que el país avance, es necesario escuchar a quienes liderarán el mañana. El documento final agrupará las grandes preocupaciones que hoy quitan el sueño a los colombianos, abordando ejes temáticos fundamentales para el desarrollo integral, tales como:

Acceso a educación de calidad.

Oportunidades de primer empleo y empleabilidad.

Atención urgente a la salud mental.

Seguridad en los territorios.

Emprendimiento, cultura e inclusión social.

RCN y Fundación Corona: una alianza por el futuro de Colombia

Para garantizar el éxito y la rigurosidad de este ejercicio democrático, Fundación Corona se une a la iniciativa como un aliado técnico y conceptual clave. Su rol será fundamental para aportar datos, análisis relevantes y acompañamiento metodológico que fortalezcan las trayectorias de vida de los participantes.

Por su parte, Noticias RCN desplegará toda su capacidad multiplataforma (televisión, radio, redes sociales y ecosistema digital) para asegurar que esta conversación nacional llegue a cada rincón del país. El Mandato de las Juventudes ya está aquí, y es el momento de que las nuevas generaciones tomen la palabra.