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Capturan a otro implicado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

La captura de alias El Viejo se dio en la vereda Puerto Brasil de Viotá. El sacerdote permaneció secuestrado durante 40 días.

Capturado por secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes.
Capturado por secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes. Foto: Policía de Cundinamarca.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
05:52 p. m.
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En las últimas horas, fue capturado Víctor Manuel Cárdenas Sarmiento, alias El Viejo, quien habría participado en el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá, Cundinamarca.

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Según lo revelado por la Policía de Cundinamarca, la captura se efectuó en la vereda Puerto Brasil de Viotá y, con este resultado, se desarticula por completo a la banda detrás del crimen: Los Stone.

Sacerdote estuvo secuestrado 40 días

El caso se presentó el 17 de junio de 2025. Jaimes, quien pertenece a la Orden Religiosa de San Agustín, salió de la finca Casacoima para atender una cita. No obstante, con el paso de las horas se le perdió el rastro.

La preocupación creció cuando fue hallado el carro abandonado, por lo que se tuvo como hipótesis que fue secuestrado. Efectivamente, la estructura Los Stone estuvo detrás del caso.

El sacerdote estuvo más de un mes secuestrado y el 7 de abril de este 2026, las autoridades dieron el primer golpe contundente. Por medio de allanamientos efectuados en Viotá, Sibaté y Bogotá; fueron capturados seis miembros de la banda.

¿Cómo operaban Los Stone?

Su modus operandi se centró en hacerse pasar como disidentes de las Farc. Esto, con el fin de intimidar a las víctimas. Particularmente en el secuestro del sacerdote, aseguraron ser de los frentes Carlos Patiño e Isaías Pardo y pidieron 10.000 millones de pesos para liberarlo.

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Un punto importante es que el cabecilla y otros integrantes habían pertenecido al Frente 42 de las FARC.

El cabecilla de la banda era Eliberto González, conocido con el alias de Plin Plin. Debajo de él, estaban los dos principales perfiladores: Johan Herreño, alias Pulga, y Carlos López, alias Carlos.

Raúl Valbuena (alias Flaco), William Sarmiento (alias Tamales), Carlos Salazar (alias Rómulo) y alias Barbas (capturado el 28 de octubre de 2025) eran los encargados del cobro de extorsiones.

Los seis, incluyendo a ‘Plin Plin’, fueron capturados en los allanamientos. Sin embargo, las autoridades no perdieron de vista a El Viejo. Con su arresto, Los Stone quedaron desarticulados por completo.

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