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Polémica a pocos días del Mundial: citan a la FIFA por precios altos y problemas con las boletas

En menos de cuatro semanas comienza la cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026.
Mundial 2026. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 27 de 2026
06:27 p. m.
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La fiebre del fútbol aumenta a medida que se acerca el 11 de junio, día que el planeta entero tendrá sus ojos puestos en el partido inaugural de México contra Sudáfrica.

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Cada cuatro años, la cita deportiva que se lleva los reflectores es el Mundial de Fútbol de la FIFA. La edición de este 2026 será histórica, siendo la primera que es hospedada por tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y con la participación de 48 combinados.

Denuncias por precios altos en las boletas

Al ser un evento de esta magnitud, son millones los fanáticos que alistan maletas para no perderse ni un solo detalle. Sin embargo, son varias las quejas a nivel mundial por posibles fallos en la venta de boletas.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la fiscal de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, les pusieron la lupa a las denuncias y citaron a la FIFA en lo que está siendo una investigación a pocos días del pitazo inicial.

Estas pesquisas se centran en dos ítems: posibles precios inflados y engaños en la compra.

Fanáticos han tenido cambios repentinos en sus boletas

Resulta que los fanáticos han denunciado que, después de pagar por las entradas, la ubicación de los asientos sería distinta a la inicial. Esto, presuntamente, por la forma en la que la FIFA ha delimitado las zonas de los estadios en categorías.

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Inicialmente, había cuatro categorías; pero la organización después creó otras frontales. El resultado, según mencionaron las fiscales, habría sido que los aficionados que compraron las boletas antes de este ajuste, después habrían quedado excluidos de los que adquirieron y siendo ubicados en puestos alejados.

Asimismo, se investiga por qué los precios han subido a niveles altos (hasta las nubes, según mencionaron las fiscales), los cuales han sido hasta del 34 % en promedio.

“Nadie debería estar manipulado para pagar precios altísimos por los asientos y los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compran serán las que reciban”, declaró la fiscal James.

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