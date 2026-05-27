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Anuncian tercer ciclo de pagos de hasta 500 mil pesos para colombianos en el mes de junio

Desde el DPS dieron a conocer en qué fechas se pagarán ambos subsidios.

Renta ciudadana
FOTO: Prosperidad Social

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
06:34 p. m.
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El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó el inicio de la logística y el cronograma para la ejecución del tercer ciclo de transferencias monetarias unificadas de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad gubernamental, la dispersión de estos recursos clave para mitigar la pobreza extrema comenzará formalmente el próximo 3 de junio de 2026.

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Tras culminar con éxito la extensión del segundo ciclo a mediados de mayo, el DPS enfoca ahora todos sus esfuerzos operativos en atender a una población priorizada que supera los 770.000 hogares a nivel nacional.

Esta tercera etapa del año consolida la estrategia del Gobierno Nacional de unificar las bases de datos de ambos programas para optimizar el alcance de las ayudas estatales y asegurar un flujo continuo de capital hacia las familias en mayor condición de vulnerabilidad.

Link oficial para saber si le llegará el pago de estos subsidios

La dirección del Departamento de Prosperidad Social ha habilitado la plataforma oficial de la entidad para que los ciudadanos verifiquen su estado actual en el programa antes de acudir a los puntos de retiro.

Los jefes de hogar pueden ingresar al portal web institucional utilizando su tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento. Superando la validación de seguridad del sistema, los usuarios podrán constatar si sus giros se encuentran liquidados y listos para cobro.

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Por otro lado, Prosperidad Social emitió una alerta regulatoria insistiendo en que todos los trámites, consultas y validaciones ante la entidad son completamente gratuitos y no requieren de ningún tipo de intermediarios.

Ante el incremento de cadenas falsas y fraudes electrónicos durante las semanas de pagos, se instó a los colombianos a utilizar de forma exclusiva las líneas de atención oficiales, el canal verificado de WhatsApp y los portales web autorizados por el Gobierno del Cambio para evitar caer en estafas.

Hágalo mediante este link: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

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