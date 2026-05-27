Tribunal no ampara la solicitud del MinSalud que buscaba la historia clínica y necropsia del pequeño Kevin Acosta

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado, el pasado 14 de abril, con la que no se ampara la pretensión del Ministerio de Salud, que interpuso una tutela contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que entregara en un plazo máximo de 48 horas la historia clínica y necropsia del pequeño Kevin Arley Acosta.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría, el menor de siete años murió debido a que la Nueva EPS dejó de entregarle los medicamentos con los que trataba su diagnóstico de hemofilia, lo que “incidió en el deterioro de su estado de salud y posterior fallecimiento el pasado 13 de febrero”.

Sin embargo, el presidente Petro fue insistente en que estarían tratando de ocultar el “informe de Medicina Legal sobre por qué murió en Huila el niño, famoso en la prensa” y el Ministerio de Salud interpuso una tutela para acceder a este documento, en lo que parecía un intento por negar que se trató de un presunto caso de negligencia de la EPS intervenida.

Tribunal de Bogotá determinó que la necropsia de Kevin Acosta está sujeta a reserva judicial:

Es así como el señor Rodolfo Enrique Salas, en calidad de secretario general y director jurídico del MinSalud, trató de exponer vía tutela que Medicina Legal estaba “vulnerando” el derecho fundamental de petición de la cartera nacional de Salud.

Sin embargo, el Tribunal de Bogotá determinó, nuevamente, que el documento requerido se encuentra bajo reserva judicial, para proteger la investigación que la Fiscalía adelanta sobre la muerte del menor:

“La entidad accionada no guardó silencio frente a lo pretendido, sino que expresó las razones por las cuales estimó que no se encontraba facultada para entregar directamente la información solicitada, al tiempo que puso de presente el traslado por competencia efectuado a la autoridad que consideró llamada a pronunciarse sobre el acceso a dichos documentos”.

Los documentos requeridos por el MinSalud contienen información bajo carácter de reserva:

De acuerdo con la Sala Penal, el acceso a la historia clínica y al informe de necropsia del pequeño Kevin Acosta “no opera de manera automática por la sola formulación de un derecho de petición” y, por tanto, concluyó que:

“Por tal razón esta Entidad no se encuentra facultada para entregar algún tipo de información y/o copias de los informes periciales emitidos - Artículo 270 - Ley 906 de 2004 (Sentencia C980/2005) teniendo en cuenta que la información contenida posee carácter de reserva y hace parte de una investigación de tipo penal dirigida por la Fiscalía General de la Nación”.