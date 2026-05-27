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Estas serán las selecciones favoritas en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial: ¿está Colombia?

La inteligencia artificial palpitó la Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
06:14 p. m.
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La inteligencia artificial ya empezó a jugar el Mundial 2026. Aunque el torneo aún no está en marcha, diferentes sistemas de análisis predictivo ya construyen escenarios probabilísticos sobre qué selecciones tendrían más posibilidades de conquistar el certamen.

El avance de estas tecnologías marca una nueva etapa en el análisis deportivo, donde millones de datos pueden transformarse en predicciones en tiempo real.

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El fenómeno también refleja el crecimiento de la tecnología aplicada al deporte. Según cifras citadas por OlimpIA, el mercado global de analítica deportiva alcanzaría los 7.030 millones de dólares en 2026 y podría superar los 31.000 millones hacia 2034, impulsado por el uso de inteligencia artificial en rendimiento físico, prevención de lesiones y análisis táctico.

De hecho, para Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, la capacidad actual de la inteligencia artificial permite analizar miles de variables asociadas a partidos históricos, comportamientos tácticos, lesiones, rendimientos físicos y contextos competitivos para construir escenarios mucho más precisos que hace algunos años.

"El fútbol sigue teniendo un componente impredecible, pero la capacidad de entender patrones nunca había sido tan avanzada como ahora", señaló.

¿Cuáles son los equipos favoritos para ganar el Mundial 2026 según la inteligencia artificial?

De acuerdo con modelos predictivos basados en inteligencia artificial y análisis internacionales construidos a partir de estadísticas históricas, rendimientos recientes, efectividad ofensiva y comportamiento táctico, las selecciones que aparecen como principales favoritas para disputar el título son Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y España.

Sin embargo, los sistemas inteligentes también han advertido que podría haber posibles selecciones 'revelación' capaces de alterar los pronósticos tradicionales gracias a nuevas generaciones de futbolistas y un rendimiento colectivo.

¿Cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial que predicen el Mundial 2026?

Los modelos actuales combinan estadísticas históricas, ranking FIFA, estado de los jugadores y profundidad de las plantillas para ejecutar miles de simulaciones sobre posibles escenarios del torneo. Para ello, utilizan herramientas de machine learning, redes neuronales y sistemas estadísticos como simulaciones Monte Carlo y modelos bayesianos.

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La principal diferencia frente a los métodos tradicionales está en la actualización constante de la información. Mientras antes las probabilidades podían mantenerse sin cambios durante semanas, ahora las predicciones se recalibran en tiempo real dependiendo de factores como lesiones, expulsiones, goles, modificaciones tácticas o variaciones físicas de los jugadores.

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