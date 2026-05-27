Atención: tembló masivamente en Colombia hoy 27 de mayo de 2026

Este 27 de mayo de 2026 se han presentado al menos 15 temblores en el país.

Los movimientos telúricos han sido identificados por el Servicio Geológico Colombiano desde la 1:56 de la madrugada y algunos han sobrepasado los 3.0 de magnitud.

¿Dónde se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 27 de mayo de 2026

5:37 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de mayo de 2026?

1:56 a.m.

Epicentro: Zarzal, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Bolívar (Valle del Cauca), a 10 de Bugalagrande (Valle del Cauca) y a 13 de Zarzal (Valle del Cauca).

1:58 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de El Playón (Santander), a 20 de Rionegro (Santander) y a 24 de Matanza (Santander).

2:06 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 125 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 128 de Nuquí (Chocó) y a 147 de Bajo Baudó (Chocó).

4:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

5:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

5:34 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 10 de Villa De San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

6:48 a.m.

Epicentro: Lejanías, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Lejanías (Meta), a 34 de Mesetas (Meta) y a 41 de El Dorado (Meta).

8:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

9:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

9:29 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Uribe (Meta), a 25 de Mesetas (Meta) y a 38 de San Juan de Arama (Meta).

10:02 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

10:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

11:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

12:46 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 16 de Dabeiba (Antioquia) y a 18 de Frontino (Antioquia).