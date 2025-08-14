¿Qué es y cómo funciona la Casa del Libro Total Arauca?: así lo explicó el gobernador Renson Martínez

Arauca inauguró un nuevo punto de encuentro para la cultura y la ciudadanía. La Casa del Libro Total abrió sus puertas en la capital del departamento, convirtiéndose en la primera sede de este modelo en la Orinoquía y la novena en Colombia.

La apertura oficial se realizó el 13 de agosto, en un acto protocolario que reunió a autoridades, empresarios, líderes sociales y representantes de medios locales.

¿Qué es la Casa del Libro Total inaugurada en Arauca?

El espacio, inaugurado por el gobernador Renson Martínez junto a la gestora social, Gleidys Torres y la secretaria de Hacienda, Yeini Chivatá, integra una biblioteca de acceso libre con un centro de atención al ciudadano, donde los trámites tributarios que antes podían tardar horas se realizan en cuestión de minutos.

“Decidimos apostarle a este proyecto en alianza con el Banco de Occidente y Casa del Libro Total, para darle a los araucanos la oportunidad de hacer sus trámites de forma fácil y segura, pero también disfrutar de un café y la cultura”, señaló el gobernador durante la ceremonia.

La iniciativa nació en la Secretaría de Hacienda departamental y se materializó gracias a un convenio que a su vez estableció alianzas con la Fundación El Libro Total y Sistemas y Computadores S.A. Según Yuliana Vergara, gerente regional del banco, la financiación del proyecto no representó ningún costo para la administración departamental.

¿Cómo funciona la Casa del Libro Total de Arauca?

Además del moderno espacio físico, el convenio contempla el desarrollo de un software de rentas que permitirá a los araucanos pagar impuestos desde cualquier lugar del departamento y del país a través de la plataforma PSE, ampliando el alcance y la comodidad para los contribuyentes.

La Casa del Libro Total Arauca ofrece una sala de exposiciones artísticas permanentes, espacios de lectura y trabajo con café gratuito, y una programación cultural continua que incluye presentaciones musicales, intervenciones de artistas, escritores y actores. Estas actividades estarán abiertas al público de lunes a sábado, entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m., sin costo alguno.

Durante la inauguración, también se destacó el papel del espacio como plataforma para el emprendimiento y la promoción cultural, con el objetivo de que los ciudadanos no solo cumplan con sus obligaciones tributarias, sino que también tengan acceso a experiencias artísticas y educativas que fortalezcan el tejido social.