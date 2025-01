Todo lo que debe saber sobre la crisis en el Catatumbo: antecedentes, ELN y disidencias, conmoción interior

La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, ha sido durante décadas un epicentro de violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales y redes de narcotráfico.

Sin embargo, en los últimos días, la situación ha escalado a niveles críticos, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a declarar estado de conmoción interior.

Esta medida permite al Ejecutivo tomar decisiones inmediatas para enfrentar amenazas graves al orden público y la soberanía nacional.

Durante su intervención, el presidente Petro reconoció un "error estratégico" al no prever el fortalecimiento del ELN en la región.

“¿Cómo es posible que el ELN se haya desplazado desde Arauca hasta el Catatumbo sin que nadie lo notara? Esto demuestra un fracaso en nuestras estrategias de seguridad”, afirmó el mandatario.

Juan David Duque, analista político y exfuncionario de la Alcaldía de Medellín, señaló que el fortalecimiento del ELN no es un fenómeno exclusivo de este gobierno, sino el resultado de políticas fallidas en administraciones anteriores.

Por otro lado, Julio Iglesias, también analista, fue contundente al señalar que el gobierno venezolano ha actuado como un protector del ELN.

La declaración de conmoción interior busca, entre otras cosas, reforzar la presencia militar en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca y Nariño, donde los grupos armados ilegales han intensificado sus actividades.

Juana Afanador, en La Mesa Ancha de Noticias RCN, destacó que esta medida podría ser clave para fortalecer a las Fuerzas Armadas y recuperar el control territorial.

Ha habido no solo conflictos entre los grupos armados con el Estado, sino entre las comunidades campesinas del Catatumbo con el mismo Estado. Entonces ha habido más una desconfianza histórica de las poblaciones campesinas al mismo Estado que no han permitido que el Estado entre, porque el Estado no ha querido entrar aparte de la presencia militar,