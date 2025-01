"Son más de 1.800": ¿qué está pasando con los niños que huyeron de la guerra en el Catatumbo?

El Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia, vive una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de 32.000 personas han tenido que abandonar sus hogares para proteger sus vidas. De este total, un gran porcentaje son niños, quienes enfrentan una realidad que no entienden, marcada por el desarraigo y el miedo.

En Ocaña, Norte de Santander, se reportan 1.800 menores desplazados junto a sus familias. Son niños que dejaron atrás no solo sus casas, sino también sus sueños, sus juguetes, sus cuadernos y todo lo que les ofrecía seguridad.

Imágenes desgarradoras muestran a estos pequeños durmiendo en el piso o en improvisadas colchonetas en lugares de refugio, como el Estadio General Santander en Cúcuta, donde cientos de familias han llegado buscando ayuda.

Los menores desplazados del Catatumbo son las víctimas más visibles y vulnerables de este conflicto. Su día a día está marcado por la incertidumbre. Antes corrían en sus fincas o jugaban con sus amigos en sus parcelas; hoy viven en un entorno extraño, lejos de todo lo que conocían.

Uno de los refugios más concurridos en Cúcuta es el Estadio General Santander, donde desde la madrugada llegan familias que lograron escapar de la violencia. Rosalba, una madre desplazada, relató con tristeza cómo debió abandonar todo para salvar a sus hijos:

Yo vengo de la zona del Catatumbo. Me tocó dejar todo botado y gracias a Dios pude salir con vida. Ahora estoy aquí, quedándome con una señora que es familia mía mientras veo cómo me pueden ayudar. Me duele dejar mis tierras, pero nos dijeron que teníamos que salir lo más pronto posible. Salimos con lo que teníamos puesto y un bolsito. Mis dos hijas están conmigo, pero dejamos todo atrás.