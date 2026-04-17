¿Qué está pasando con la inseguridad en Bogotá? El temor de la ciudadanía aumenta

Bogotá enfrenta una preocupante escalada de criminalidad que ha dejado más de 213 homicidios, 30.862 hurtos a personas y 525 robos de vehículos durante 2026.

Las cifras evidencian un panorama de inseguridad que mantiene en alerta a las autoridades y a los ciudadanos, quienes denuncian fallas sistemáticas en el seguimiento judicial de los delincuentes.

¿Hay problemas en el sistema judicial?

El debate sobre la efectividad del sistema de justicia se intensificó tras conocerse múltiples casos de criminales que continúan delinquiendo a pesar de contar con brazaletes electrónicos, órdenes de captura activas o medidas de casa por cárcel.

Una víctima de hurto de camioneta relató: “Me abordó un hombre por detrás con un revólver apuntándome. Intenté salir corriendo cuando otros dos hombres por delante me agarraron con otros revólveres y ya no pude hacer más”.

A pesar de los esfuerzos de la Policía, son reiterativos los casos de delincuentes que quedan libres luego de los arrestos. El problema se complica por la dispersión de funciones de las autoridades.

El papel de la Policía: ¿Sobrecarga de funciones?

“Hoy la Policía está atendiendo, desde el tema de basuras, pasando por el árbol caído o cuando el barrio se queda sin agua, hasta desestructurar bandas criminales y delincuenciales”, explicaron las autoridades, señalando la sobrecarga operativa que enfrentan.

Mientras tanto, los canales de recepción de denuncias continúan el protocolo, pero los ciudadanos siguen siendo testigos de hechos que empiezan como inseguridad y que muchas veces terminan en fatalidad, reflejando la brecha entre los procedimientos establecidos y la realidad que enfrentan los bogotanos diariamente.

La encuesta de percepción Bogotá Cómo Vamos indicó que, en 2025, la sensación de inseguridad alcanzó niveles récord con números que no se veían desde 2008. La población se preocupa principalmente por los atracos callejeros, drogadicción, asaltos a casas, presencia de pandillas, robos a tiendas y tráfico de sustancias, principalmente.