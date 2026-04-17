¡Doloroso! Joven estudiante fue asesinado cuando le intentaron robar el celular en Transmilenio

Freddy Santiago Guzmán, estudiante universitario de 19 años, murió tras ser apuñalado en la estación de Transmilenio Minuto de Dios. Fue atacado por tres delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias.

El joven cursaba Ingeniería de Sistemas y trabajaba medio tiempo en un cine para financiar sus estudios. Según el relato de su madre, Luz Mery Cárdenas, el día del ataque, él había asistido a la universidad únicamente para presentar un examen.

Lo asesinaron en la estación Minuto de Dios

Guzmán salió de su casa con la fruta picada que la mamá siempre le tenía lista. Después se encontró con la novia y juntos fueron al parque. Cuando llegó el momento de dirigirse hacia la universidad, ocurrió el crimen.

Era un niño muy juicioso y con muchos sueños, pero se los arrebataron (…) Se quedaron sus sueños sin cumplir.

El crimen ocurrió cuando tres personas ingresaron a la estación para luego amenazarlo y golpearlo. Durante el forcejeo, el joven fue apuñalado. Si bien fue auxiliado y trasladado a un hospital donde le practicaron cirugías, no resistió las heridas y falleció el jueves 16 de abril en la mañana.

El llamado a las autoridades: “Pido justicia”

La investigación está a cargo del CTI de la Fiscalía, que cuenta con un video de las cámaras de seguridad de la estación donde se observa a los tres sospechosos cometiendo el brutal asesinato.

Cárdenas les hizo un llamado a las autoridades: “Pido justicia (…) Que esos tres delincuentes que me le quitaron y me le robaron la vida a mi hijo, paguen”. Lo recordó como un gran ser humano que soñaba con ser ingeniero y ayudar a su familia.

Decirles a esos tres delincuentes que se entreguen, que tienen que pagar lo que hicieron. No le hagan más daño a la sociedad.

Guzmán era descrito por su familia como un joven colaborador y amoroso, que dividía su tiempo entre el estudio y el trabajo. “De la universidad a la casa y de la casa a la universidad”, recordó su madre.