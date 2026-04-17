CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Capturan a ladrón que había robado millonario botín en Bogotá: víctima quedó rodeada

La víctima tenía el dinero en una maleta y fue abordada por un grupo de ladrones.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 17 de 2026
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La localidad de Puente Aranda fue el escenario de otro violento robo en Bogotá. Un grupo de delincuentes abordó a una persona y en pocos segundos lo despojaron de 120 millones de pesos.

Delincuentes se hacen pasar por clientes para robar en restaurantes de Bogotá
RELACIONADO

Delincuentes se hacen pasar por clientes para robar en restaurantes de Bogotá

Durante el atraco, la víctima y uno de los tres ladrones quedaron lesionados. El crimen se perpetró en la noche del jueves 16 de abril. Las cámaras grabaron el angustioso momento que vivió el hombre.

¿Cómo ocurrió el robo?

Esta persona tenía el dinero en una maleta y cuando intentó salir corriendo, el primer ladrón lo alcanzó. Por medio de amenazas, le quitó sus pertenencias y al mismo tiempo llegó uno de sus cómplices en moto. La víctima quedó sometida contra la pared.

Por suerte y gracias al apoyo de los vecinos, los policías que patrullaban los alrededores pudieron poner en marcha un plan para evitar que los ladrones huyeran con el millonario botín.

Al final, se pudo capturar a uno de ellos, quien había cumplido en 2015 una condena por hurto. Además, cuenta con un extenso prontuario por otros delitos. En medio del operativo, se logró recuperar el dinero y devolvérselo a la víctima.

Preocupación por atracos callejeros

La inseguridad en la capital parece no dar tregua ni descanso. Muestra de ello son las cifras de la Secretaría de Seguridad, las cuales apuntan que, durante los tres primeros meses de este año, ocurrieron 30.862 hurtos a personas.

Violento asalto en Bogotá: cuatro hombres intimidan a pareja y su hijo para robar motos eléctricas
RELACIONADO

Violento asalto en Bogotá: cuatro hombres intimidan a pareja y su hijo para robar motos eléctricas

De acuerdo con los reportes, este delito se cometió principalmente en la madrugada de los sábados (5.1 %) y noches de los viernes (5.2 %). A nivel geográfico, hubo predominancia en Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén.

Estos números van de la mano con la percepción de inseguridad. El último informe de Bogotá Cómo Vamos reveló que el 72.7 % de la población encuestada consideró que los atracos callejeros son la problemática más grave.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Acoso Sexual

VIDEO | Capturan a hombre que le habría realizado tocamientos indebidos a una menor en Sibaté

Elecciones presidenciales 2026

Buscan obligar a candidatos presidenciales a debatir en medio de cuestionamientos por ausencias

Francia Márquez

Francia Márquez no se guardó nada y reveló cómo está su relación con el presidente Petro

Otras Noticias

Astrología

Se reveló llamativa predicción sobre la nueva presidencia de Colombia tras las elecciones: ¿cuál fue?

¿Qué podría pasar entre 2026 y 2030? Descubra cuál fue la predicción que salió a la luz.

Venezuela

Excuñada de Nicolás Maduro sale de la presidencia del Banco Central de Venezuela

Horas antes, Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al Banco Central y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudaron sus relaciones con Venezuela.

James Rodríguez

Necesita acción: ¿cuántos partidos le quedan a James antes del Mundial?

Dólar

¡Crucial precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 17 de abril de 2026!

Invima

Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos