VIDEO | Capturan a ladrón que había robado millonario botín en Bogotá: víctima quedó rodeada

La localidad de Puente Aranda fue el escenario de otro violento robo en Bogotá. Un grupo de delincuentes abordó a una persona y en pocos segundos lo despojaron de 120 millones de pesos.

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Durante el atraco, la víctima y uno de los tres ladrones quedaron lesionados. El crimen se perpetró en la noche del jueves 16 de abril. Las cámaras grabaron el angustioso momento que vivió el hombre.

¿Cómo ocurrió el robo?

Esta persona tenía el dinero en una maleta y cuando intentó salir corriendo, el primer ladrón lo alcanzó. Por medio de amenazas, le quitó sus pertenencias y al mismo tiempo llegó uno de sus cómplices en moto. La víctima quedó sometida contra la pared.

Por suerte y gracias al apoyo de los vecinos, los policías que patrullaban los alrededores pudieron poner en marcha un plan para evitar que los ladrones huyeran con el millonario botín.

Al final, se pudo capturar a uno de ellos, quien había cumplido en 2015 una condena por hurto. Además, cuenta con un extenso prontuario por otros delitos. En medio del operativo, se logró recuperar el dinero y devolvérselo a la víctima.

Preocupación por atracos callejeros

La inseguridad en la capital parece no dar tregua ni descanso. Muestra de ello son las cifras de la Secretaría de Seguridad, las cuales apuntan que, durante los tres primeros meses de este año, ocurrieron 30.862 hurtos a personas.

De acuerdo con los reportes, este delito se cometió principalmente en la madrugada de los sábados (5.1 %) y noches de los viernes (5.2 %). A nivel geográfico, hubo predominancia en Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén.

Estos números van de la mano con la percepción de inseguridad. El último informe de Bogotá Cómo Vamos reveló que el 72.7 % de la población encuestada consideró que los atracos callejeros son la problemática más grave.