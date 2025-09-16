¿Colombia podría perder prestigio internacional tras la descertificación de Estados Unidos?

La decisión del gobierno de Estados Unidos de “descertificar” a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, pero sin retirar la ayuda económica, ha desatado un amplio debate.

Juan Carlos Pinzón, exembajador en Washington y exministro de Defensa, se refirió a esta medida y aseguró que refleja un duro golpe al presidente Gustavo Petro y a su gestión en temas de seguridad y drogas.

¿Qué implica la descertificación para Colombia?

En entrevista con Noticias RCN, Pinzón manifestó que la decisión de Washington constituye una “descertificación al gobierno de Petro y a Petro personalmente”, y que, lejos de un simple matiz diplomático, se trata de un claro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia, que según él, continúan enfrentando diariamente al narcotráfico y a las organizaciones ilegales, pese a la falta de respaldo.

El exministro sostuvo que desde el inicio del actual mandato se promovió un pacto con criminales, conocido como “pacto de La Picota", y se impulsaron incentivos para las organizaciones ilegales, lo que limitó la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

A esto sumó la narrativa presidencial, que en su momento llegó a comparar el daño ambiental del petróleo con el de la coca, así como la cercanía con gobiernos señalados de vínculos con el narcotráfico, como el de Nicolás Maduro.

Pinzón recordó que durante su gestión en el Ministerio de Defensa, entre 2012 y 2013, Colombia alcanzó las cifras más bajas de producción de coca y cocaína, lo cual, según él, no se hacía por complacer a gobiernos extranjeros, sino para proteger a los colombianos, reducir el poder de los grupos criminales y garantizar la seguridad en las comunidades.

Resaltó que la estrategia de entonces combinaba erradicación manual, presión aérea, interdicción terrestre y marítima, medidas que, en sus palabras, fueron abandonadas por el actual gobierno, generando consecuencias de desprestigio internacional.

¿Cómo reaccionó el presidente Gustavo Petro al anuncio de la descertificación?

Sobre la reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó como positiva la desvinculación del ejército estadounidense en operaciones antidrogas y aseguró que Colombia no aceptaba “limosnas” de Washington, Pinzón respondió que esa postura demuestra una “inmadurez enorme” y una falta de responsabilidad con el país.

A su juicio, el deber del Gobierno debería estar enfocado en proteger a los colombianos, fortalecer capacidades contra el narcotráfico y liberar a comunidades sometidas por organizaciones criminales.

El exembajador insistió en que la decisión de Washington no es un rechazo al pueblo colombiano, sino una señal de insatisfacción con la política de Petro.

Simultáneamente, recordó que tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos mantienen un aprecio por Colombia y reconocen el sacrificio de su pueblo y de sus fuerzas militares, por lo que se decidió mantener los recursos como un “compás de espera” a la nación, a la expectativa de que en 2026 se produzca un cambio de gobierno con experiencia y resultados.