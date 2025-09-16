CANAL RCN
Colombia Video

¿Colombia podría perder prestigio internacional tras la descertificación de Estados Unidos?

El exembajador y exministro de Defensa habló en Noticias RCN y señaló algunas de las consecuencias para el país.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
08:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La decisión del gobierno de Estados Unidos de “descertificar” a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, pero sin retirar la ayuda económica, ha desatado un amplio debate.

Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida

Juan Carlos Pinzón, exembajador en Washington y exministro de Defensa, se refirió a esta medida y aseguró que refleja un duro golpe al presidente Gustavo Petro y a su gestión en temas de seguridad y drogas.

¿Qué implica la descertificación para Colombia?

En entrevista con Noticias RCN, Pinzón manifestó que la decisión de Washington constituye una “descertificación al gobierno de Petro y a Petro personalmente”, y que, lejos de un simple matiz diplomático, se trata de un claro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia, que según él, continúan enfrentando diariamente al narcotráfico y a las organizaciones ilegales, pese a la falta de respaldo.

El exministro sostuvo que desde el inicio del actual mandato se promovió un pacto con criminales, conocido como “pacto de La Picota", y se impulsaron incentivos para las organizaciones ilegales, lo que limitó la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

A esto sumó la narrativa presidencial, que en su momento llegó a comparar el daño ambiental del petróleo con el de la coca, así como la cercanía con gobiernos señalados de vínculos con el narcotráfico, como el de Nicolás Maduro.

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel
RELACIONADO

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel

Pinzón recordó que durante su gestión en el Ministerio de Defensa, entre 2012 y 2013, Colombia alcanzó las cifras más bajas de producción de coca y cocaína, lo cual, según él, no se hacía por complacer a gobiernos extranjeros, sino para proteger a los colombianos, reducir el poder de los grupos criminales y garantizar la seguridad en las comunidades.

Resaltó que la estrategia de entonces combinaba erradicación manual, presión aérea, interdicción terrestre y marítima, medidas que, en sus palabras, fueron abandonadas por el actual gobierno, generando consecuencias de desprestigio internacional.

¿Cómo reaccionó el presidente Gustavo Petro al anuncio de la descertificación?

Sobre la reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó como positiva la desvinculación del ejército estadounidense en operaciones antidrogas y aseguró que Colombia no aceptaba “limosnas” de Washington, Pinzón respondió que esa postura demuestra una “inmadurez enorme” y una falta de responsabilidad con el país.

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel
RELACIONADO

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel

A su juicio, el deber del Gobierno debería estar enfocado en proteger a los colombianos, fortalecer capacidades contra el narcotráfico y liberar a comunidades sometidas por organizaciones criminales.

El exembajador insistió en que la decisión de Washington no es un rechazo al pueblo colombiano, sino una señal de insatisfacción con la política de Petro.

Simultáneamente, recordó que tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos mantienen un aprecio por Colombia y reconocen el sacrificio de su pueblo y de sus fuerzas militares, por lo que se decidió mantener los recursos como un “compás de espera” a la nación, a la expectativa de que en 2026 se produzca un cambio de gobierno con experiencia y resultados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

🔴 EN VIVO 🔴: siga minuto a minuto la situación de movilidad por las protestas de este martes 16 de septiembre en Bogotá

Bogotá

Intento de robo terminó en violenta persecución: ladrón les disparó a policías en Bogotá

Cundinamarca

Estos son los profesores que están bajo investigación por el caso de Valeria Afanador

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

"Me dueles mucho": Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria en MasterChef Celebrity

En redes sociales, Valentina compartió un emotivo mensaje al quedarse sin su mejor amiga en la cocina más famosa del país.

Radamel Falcao García

Falcao reveló la increíble manera de cómo se le acercó Florentino Pérez a tentarlo

Falcao García habló de cuando Florentino Pérez intentó ficharlo al Real Madrid y la curiosa manera en que lo hizo.

Artistas

Último momento: murió un reconocido actor y leyenda de Hollywood

Dólar

Drástico y clave cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos