¿Qué pasará con el fracking? Esto anunció el próximo ministro de Ambiente designado por De la Espriella

Uno de los temas que más inquieta al equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es el manejo de los recursos del Ministerio de Ambiente y las decisiones que se estarían tomando en la recta final de la administración.

Dentro de las ocho alertas que el Gobierno electo planteó en la carta enviada al Ejecutivo, aparece la situación del sector ambiental, especialmente por la contratación realizada a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y por el destino de millonarios recursos públicos.

¿Qué denunció el ministro de Ambiente designado por De la Espriella?

En diálogo con Noticias RCN, el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, aseguró que durante el proceso de empalme encontraron una contratación que será revisada una vez asuma oficialmente el cargo.

Según explicó, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad se han celebrado más de 2.000 contratos de prestación de servicios, situación que, a su juicio, no corresponde al propósito para el cual fue creado ese mecanismo.

Además, manifestó preocupación por el uso de recursos provenientes del Fondo de Regalías. Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado:

A través del Fondo para la Vida se han hecho más de 2.000 contratos de prestación de servicios. Ese no es el objetivo. Hay una cosa que nos ha llamado la atención durante cierto periodo, que es la utilización del gasto de 400.000 millones de pesos del Fondo de Regalías, que le pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, en proyectos que saltan a la vista como bastante confusos. Eso nos ha llamado la atención, y especialmente cuando vemos que los entregables de esos contratos son bastante confusos y farragosos.

¿Qué pasará con esos contratos?

El funcionario designado indicó que, una vez llegue al Ministerio, revisará en detalle cada uno de esos procesos para establecer si existieron irregularidades.

Incluso anunció que buscarán una auditoría especializada para analizar el manejo de esos recursos.

Una vez entremos y miremos con detalle, pues vamos a buscar una auditoría especializada que mire cada una de esas acciones.

¿Qué pasará con el fracking?

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el futuro del fracking en Colombia, una discusión que ha generado posiciones encontradas durante los últimos años.

Frente a ese tema, Arjona aseguró que las decisiones no deberían tomarse desde posiciones ideológicas, sino bajo criterios técnicos y ambientales.

Lo que hay que hacer primero es sacar la ideología del tema de la infraestructura. Porque no solamente hay ideología en el fracking, sino en todo. En las vías, en los proyectos de transición energética, en todo hay ideología.

El ministro designado agregó que, en los lugares donde esta técnica pueda desarrollarse, la responsabilidad del Ministerio será garantizar que se cumplan los más altos estándares ambientales.