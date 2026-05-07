Polémica por decisión del Gobierno Petro: comprometió $13 billones para Defensa a semanas de su salida

A menos de un mes de la posesión del nuevo Gobierno, comenzó una nueva controversia durante el proceso de empalme.

El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, cuestionó la aprobación de documentos CONPES y CONFIS que comprometen cerca de 13 billones de pesos para proyectos del sector Defensa.

La discusión no gira únicamente alrededor del monto, sino del momento en que fueron aprobados esos recursos.

¿Por qué cuestionan los $13 billones aprobados para Defensa?

Las críticas surgieron luego de conocerse que el Gobierno dejó aprobados documentos CONPES y CONFIS que autorizan inversiones cercanas a 13 billones de pesos para fortalecer las capacidades del sector Defensa.

Desde el equipo de empalme explicaron que el documento CONFIS autoriza el endeudamiento del sector, mientras que el CONPES aprueba los proyectos que serán financiados con esos recursos.

Según señalaron, la principal inquietud es que esta decisión se haya tomado cuando restan pocas semanas para el cambio de Gobierno.

Le dejan pignorado gran cantidad de dinero al pueblo colombiano en temas de defensa y seguridad; dejan endeudado el sector y no se sabe si eso va a solucionar o no los problemas.

Además, cuestionaron que proyectos considerados prioritarios durante varios años solo hayan sido aprobados al final del actual mandato.

Son documentos de Hacienda donde se autoriza el endeudamiento del sector Defensa. El CONFIS autoriza que haya un endeudamiento y el CONPES aprueba 13 billones de pesos para el sector Defensa. En esos 13 billones aprueban unos proyectos. La pregunta es: ¿por qué no lo aprobaron en el primer año, en el segundo o en el tercero? ¿Por qué hacerlo en el cuarto año? ¿Ahora fue que se dieron cuenta de que se requerían sistemas antidrones? Eso lo venimos pidiendo hace más de cinco años?

¿Cómo quedarían distribuidos esos recursos?

El documento CONPES, publicado en la página oficial del DAPRE, establece la distribución de los recursos entre las diferentes Fuerzas.

La mayor asignación corresponde al Ejército Nacional, que recibiría 5,8 billones de pesos.

Posteriormente aparecen:

Armada Nacional: 3,4 billones de pesos.

Policía Nacional: 2,3 billones de pesos.

Fuerza Aeroespacial Colombiana: 1,3 billones de pesos.

Sin embargo, el equipo de empalme aseguró que parte importante de esas inversiones estaría destinada a la adquisición de sistemas antidrones que, según su criterio, ya no responderían a las necesidades actuales de los conflictos modernos.

Esas inversiones se irían a perder. La pregunta es cuál es el afán del Ministerio de Defensa, faltando 30 días para entregar el Gobierno, de adjudicar 13 billones de pesos. Si realmente existe esa necesidad, que la demuestren en un anexo técnico y que comprometan su responsabilidad. El ministro dice que eso va a solucionar el problema, pero esos equipos ya quedaron archivados frente a la guerra con los rusos.

¿Qué otras críticas hizo el equipo de empalme?

Los cuestionamientos también apuntan a la estrategia del Gobierno frente a la seguridad durante los últimos años.

Desde el equipo del presidente electo sostienen que mientras disminuyó la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales, ahora se aceleró la contratación en el sector Defensa.

En cuatro meses pretenden hacer lo que no hicieron en cuatro años. Congelaron la ofensiva militar contra las estructuras criminales, pero no han congelado ni un solo segundo la contratación, porque pretenden hacer negocio con el sector Defensa.

Ahora, mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro sostiene que estas inversiones son necesarias para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública frente a las amenazas actuales, el equipo del presidente electo considera que la decisión debe ser explicada durante el proceso de empalme.