Grupos armados estarían superando a las Fuerzas Militares en algunas tecnologías: Contraloría

Las guerras ya no solo se libran con fusiles, tanques o el número de soldados desplegados en el terreno. Hoy, la inteligencia artificial, los drones, la ciberseguridad y otras herramientas tecnológicas se han convertido en piezas fundamentales para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas.

Precisamente sobre esa realidad, la Contraloría General de la República presentó un estudio que advierte que Colombia todavía tiene importantes desafíos para modernizar sus capacidades militares y responder a los nuevos métodos utilizados por los grupos armados ilegales.

Informe de la Contraloría reveló fallas en las capacidades militares

El estudio sectorial reveló que parte del material de guerra utilizado actualmente por las Fuerzas Militares ya cumplió su vida útil, situación que limita la capacidad de respuesta frente a amenazas que evolucionan constantemente.

La directora de Estudios Sectoriales para Defensa de la Contraloría, Shirley Santa María Casado, explicó uno de los principales hallazgos

El estudio sectorial tuvo unos resultados muy puntuales, el primero de ellos relacionados con el material de guerra que vienen utilizando las Fuerzas Militares, algunos de ellos ya cumplieron su vida útil.

Grupos armados estarían superando a las Fuerzas Militares en algunas tecnologías

La investigación también concluye que las organizaciones criminales han venido incorporando herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas para fortalecer sus actividades ilegales.

RELACIONADO Termos con explosivos están siendo escondidos por las disidencias en zonas rurales de Casanare

Entre ellas aparecen aeronaves no tripuladas, nuevas tecnologías y capacidades que representan un reto para las autoridades.

Según la Contraloría, esta situación incrementa la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar escenarios como ciberataques y operaciones realizadas con drones.

Sobre este panorama, Shirley Santa María aseguró:

Los grupos armados ilegales están utilizando tecnología avanzada en comparación con lo que está establecido también por parte de las Fuerzas Militares.

¿Qué pasa con los proyectos tecnológicos desarrollados en Colombia?

Aunque durante los últimos años las Fuerzas Militares, la Policía y diferentes industrias del sector Defensa han impulsado proyectos relacionados con radares, drones, simuladores y sistemas de protección, la Contraloría encontró que muchos de estos desarrollos aún no se convierten en capacidades plenamente operativas.

En varios casos, estos proyectos todavía requieren alianzas estratégicas y mayores recursos para poder implementarse de manera efectiva.

¿Cuánto invierte Colombia en ciencia y tecnología para la Defensa?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del estudio corresponde a la baja inversión destinada a investigación, desarrollo e innovación.

De acuerdo con la Contraloría, aunque durante 2025 el sector Defensa contó con un presupuesto cercano a los 60 billones de pesos, apenas el 0,05 % fue destinado a ciencia, tecnología e innovación.

Para la entidad, esta cifra resulta insuficiente frente a los desafíos que enfrenta actualmente el país.

RELACIONADO Medicina Legal reveló las torturas que sufrió un niño antes de ser asesinado por su madre en Medellín

En este sentido, en cuanto a retos, el organismo de control advirtió que la modernización no depende únicamente de adquirir nuevas tecnologías, sino también de formar personal altamente capacitado que permita desarrollar soluciones propias para las Fuerzas Militares.