Prohíben estas vitaminas en Colombia: Invima lanzó alerta por productos fraudulentos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 196-2026 para advertir sobre la comercialización ilegal de varios suplementos dietarios de las marcas NOW y Puritan's Pride.

Según la entidad, estos productos son considerados fraudulentos porque no cuentan con registro sanitario vigente y están siendo promovidos y distribuidos a través de plataformas de comercio electrónico.

De acuerdo con la alerta, los productos señalados incumplen lo establecido en el Decreto 3249 de 2006, por lo que no han sido evaluados en aspectos de calidad, seguridad ni eficacia. El Invima indicó que esta situación representa un riesgo para los consumidores, ya que se desconoce la composición real de los productos, así como sus condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y trazabilidad.

¿Cuáles son los suplementos incluidos en la alerta del Invima?

Los productos incluidos en la Alerta Sanitaria No. 196-2026 son los siguientes:

COENZIMA COQ10 100MG SOFGEL marca Puritans Pride.

AMINOÁCIDOS DE L-THEANINE marca Puritan's Pride.

REISHI SHIITAKE HONGOS CÁPSULAS marca NOW.

Vitamina D3 + K2 marca NOW.

Vitamina D3 5000 IU marca NOW.

Inulina Orgânica Certificada 227 gr marca NOW.

Picolinato de zinc 60 unidades marca NOW.

NOW FOODS Psyllium Husk Cáscaras Fibra 500 mg 200 VegCaps SFN.

HTP Triptófano 50 mg cápsulas marca NOW.

El Invima señaló que estos productos están siendo ofrecidos como suplementos dietarios en plataformas de comercio electrónico, pese a no estar amparados por ningún registro sanitario expedido por la autoridad competente.

¿Qué recomendaciones hizo el Invima a los consumidores?

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir cualquiera de los productos incluidos en la alerta y recordó que no se deben comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios que no cuenten con registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos por internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp.

Además, recomendó suspender inmediatamente el consumo de estos suplementos en caso de estar utilizándolos. Si alguna persona presenta un evento adverso asociado a su consumo, deberá reportarlo al Invima mediante los canales habilitados por la entidad. También pidió informar a las autoridades sanitarias si se conoce algún establecimiento o canal de venta donde estos productos continúen siendo comercializados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.