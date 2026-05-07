Alcaldes respaldan propuesta de De la Espriella de crear bloques de seguridad urbana

La polémica propuesta de Abelardo de la Espriella de crear bloques de defensa para la seguridad en las principales ciudades del país ha empezado a hacer eco entre los mandatarios locales.

El anuncio fue hecho este 5 de julio, cuando a través de su cuenta de X De la Espriella confirmó que el próximo 7 de agosto, tras su posesión, firmará un decreto para la creación del denominado "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

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En su trino, aseguró que fueron convocados los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para "crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia".

A esto, los mandatarios de las diferentes ciudades reaccionaron con un fuerte espaldarazo.

Alcaldes reciben con buenos ojos propuesta de De la Espriella

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, respaldó la propuesta del mandatario electo, asegurando que la capital está lista para trabajar de forma articulada con el gobierno entrante para desarticular las bandas delincuenciales que azotan a los capitalinos.

Asimismo, pidió que se refuerce la capacidad de la Fuerza Pública a nivel nacional y se defina una política criminal que no premie a quienes cometen delitos.

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, también celebró el anuncio y reiteró el llamado para un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y los locales para contrarrestar el terrorismo y la delincuencia.

Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez respaldó el anuncio de De la Espriella, al igual que el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien añadió que preparará un informe con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en la capital santandereana para que sea estudiado antes de la firma del decreto.

Alcalde de Cartagena pide que incluyan a su ciudad en el plan

De otro lado, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, envió un mensaje a De la Espriella a través de X, pidiéndole que preste atención a la problemática de seguridad en la ciudad y que lo apoye en la implementación de medidas como el aumento de pie de fuerza, el fortalecimiento de la inteligencia y la intervención de prisiones que se convierten en centros de operación para los delincuentes.