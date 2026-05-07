Gobierno electo envió fuerte carta al Gobierno Petro con ocho alertas sobre el estado del país: ¿qué dice?

La transición entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, comenzó a entrar en una etapa decisiva.

El equipo del nuevo gobierno aseguró que, a partir de esta semana, iniciará una revisión detallada de diferentes sectores del Estado para establecer las condiciones en las que recibirá el país.

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Como antesala a esa nueva fase, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, remitió una carta al jefe del equipo de empalme del Gobierno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que expone ocho alertas que, según afirma, deberán ser respondidas durante el proceso.

¿Qué sucede exactamente en el empalme?

Desde el próximo martes volverán a reunirse frente a frente los representantes del gobierno saliente y del gobierno entrante para continuar el proceso de transición.

Sin embargo, esta nueva etapa fue denominada por el equipo del presidente electo como el "empalme anticorrupción", una fase que, según anticiparon, estará marcada por denuncias, revelaciones, transmisiones en vivo y fuertes debates sobre el estado en que será entregada la administración nacional.

La expectativa aumenta luego de la primera reunión realizada en la Comisión Nacional de Empalme, donde ya quedaron planteadas diferencias sobre el diagnóstico del país.

Gobierno electo envió carta al Gobierno Petro con ocho alertas sobre el país

Noticias RCN conoció el contenido de la carta enviada por José Manuel Restrepo al ministro de Hacienda, Germán Ávila.

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En el documento, el equipo del presidente electo plantea ocho preocupaciones que considera prioritarias y que deberán ser aclaradas durante el proceso de transición.

Finanza públicas

Uno de los primeros puntos corresponde a las finanzas públicas, donde manifiestan inquietudes sobre el nivel real de endeudamiento del país.

Según el documento:

El gobierno nacional ha informado a la opinión pública que entregará al país con una deuda neta del 58% del PIB, lo cual genera inquietudes y alertas al evidenciarse un desajuste con las cifras presentadas por el CARF.

Paz Total

Otro de los temas incluidos en la carta corresponde a la política de Paz Total impulsada por el gobierno saliente.

El equipo del presidente electo solicitó conocer de manera detallada los compromisos adquiridos con los grupos armados ilegales y pidió que también se entregue información relacionada con las afectaciones a la población civil.

En el documento se señala:

También queremos que en esta información se incluyan todas las cifras de afectación e impacto en menores de edad en términos de reclutamiento, heridos en combate, desplazamiento y homicidio.

Sistema de salud

La situación del sistema de salud ocupa otro de los capítulos centrales de la carta.

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El documento hace referencia al incremento de las quejas presentadas por los usuarios, las intervenciones realizadas a varias EPS y el deterioro en la prestación del servicio.

Según el texto enviado al Gobierno:

Para 2025, la Superintendencia recibió una cantidad de PQR similar a la población total de la ciudad de Cali. De estas, el 61,66% corresponden a EPS intervenidas forzosamente por el Estado.

El gobierno electo considera que estos aspectos deberán ser explicados durante las reuniones de empalme.

¿Qué otros temas serán revisados?

Además de las finanzas, la Paz Total y la salud, el documento menciona preocupaciones relacionadas con el sector energético y el funcionamiento de diferentes entidades del Estado.

En una entrevista concedida al diario El Colombiano, José Manuel Restrepo aseguró que existen inquietudes sobre contrataciones masivas, pérdida de capacidad técnica en las entidades públicas, manejo de recursos con baja trazabilidad y riesgos para servicios esenciales.

Según sus declaraciones:

Primero, contrataciones masivas, destrucción de la capacidad técnica en las entidades del Estado, manejo de fondos con baja trazabilidad, servicios esenciales en riesgo, como la energía y la salud y una destrucción total de las finanzas públicas.

¿Qué se espera con este proceso de empalme?

Mientras avanzan las reuniones entre ambos equipos, también han surgido llamados para que la revisión de las cuentas públicas permita establecer responsabilidades si se detectan posibles irregularidades.

En una columna publicada en El Tiempo, Mauricio Vargas señaló la importancia de recopilar las pruebas necesarias para determinar eventuales responsabilidades penales y que el país conozca los resultados de esa revisión.

Por ahora, la carta ya fue recibida por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y marca el inicio de un proceso de aproximadamente 30 días que definirá cómo será la entrega del Gobierno Nacional y cuáles serán los principales retos que asumirá la nueva administración.