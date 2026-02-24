¿Qué pasó con Diana Ospina durante el tiempo en que estuvo desaparecida? esto contó

Diana Ospina, la mujer que desapareció en la madrugada del domingo, 22 de febrero, tras tomar un taxi a las afueras de una discoteca en la localidad de Chapinero, nororiente de Bogotá, se presentó, sana y salva, en el CAI Mirador, la noche del lunes (23).

Según el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, “está con su familia” y “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”.

En diálogo con Noticias RCN, Enrique Arango, un amigo cercano que estuvo acompañando a la familia de Diana desde el primer momento, celebró la noticia y reveló algunos detalles del tiempo en el que estuvo secuestrada:

“Estamos contentos. Ayer, de un momento a otro, cuando estábamos a las afueras de la casa de Diana, nos llamó otra amiga que tenemos en común y nos dijo que había aparecido. Un coronel llamó y nos dijo que ya la estaba llevando a la casa”.

40 horas desaparecida y 12 retiros de su cuenta bancaria:

Enrique preguntó por Diana en la Fiscalía, en los hospitales de la ciudad y en Medicina Legal, temiendo lo peor.

Sin embargo, envió un parte de tranquilidad a quienes siguieron de cerca el caso y la incluyeron en sus oraciones: “Todos estamos felices, llegó bien. No le pegaron, no la drogaron, no la tocaron, ella nos dice que no pasó nada”.

En un video conocido por Noticias RCN se ve cuando Diana llega a su casa la madrugada del domingo en el taxi que tomó a las afueras de Theatron. “Junto a ella”, explica Enrique, “llegó otro taxi atrás, salieron dos personas, abordaron su vehículo y se fueron”.

¿En dónde estuvo Diana y qué hizo para mantenerse a salvo?

Desde entonces, según contó Diana a sus allegados, “la llevaron a una casa, moviéndola en taxis. Siempre la tuvieron con los ojos vendados. Le pidieron que no gritara, no mirara, nada y ella hizo caso. No gritó, no miró, no lloró… se supo proteger”.

El monto que sacaron de sus cuentas no ha sido revelado, pero, de acuerdo con Enrique fue “mucha plata, aunque este es el momento en el que no sé cuánto fue. La plata se repone, pero ella volvió, es como volver a nacer”, dice.