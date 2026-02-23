CANAL RCN
Colombia

Primeras imágenes de Diana Ospina: apareció en el CAI Mirador, en Bogotá

Las primeras imágenes muestran a Diana Ospina reencontrándose con sus familiares, quien fue hallada por la Policía en la vía a Choachí.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
11:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este lunes 23 de febrero, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que apareció con vida Diana Lorena Ospina, la mujer de 35 años que desapareció tras montarse a un taxi a las afueras de un bar en Chapinero la madrugada del domingo 22 de febrero.

Diana Ospina apareció y se conoció un nuevo video que daría giro crucial a la investigación de su caso
RELACIONADO

Diana Ospina apareció y se conoció un nuevo video que daría giro crucial a la investigación de su caso

Las primeras imágenes muestran a Diana Ospina reencontrándose con sus familiares, quien fue hallada por la Policía en la vía a Choachí.

"Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas", afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X.

Video muestra que Diana Ospina habría llegado a su casa

Noticias RCN conoció este lunes otro video de cámaras de seguridad que probaría que Diana Ospina sí alcanzó a llegar a su casa. La grabación muestra cómo dos hombres vestidos con chaquetas negras se bajan de un segundo vehículo, se suben al taxi en el que se movilizaba la mujer, cierran las puertas y arrancan.

Los 12 movimientos en la cuenta bancaria de Diana Ospina

Desde la madrugada del domingo, la desaparición de Diana Ospina mantuvo en vilo a su familia y amigos, quienes emprendieron una búsqueda desesperada tras perder contacto con ella alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Lo que dice la Policía del caso Diana Ospina, la mujer que desapareció en un taxi al salir de una discoteca
RELACIONADO

Lo que dice la Policía del caso Diana Ospina, la mujer que desapareció en un taxi al salir de una discoteca

Un allegado relató a Noticias RCN que la joven “pidió su Uber, no le llegó, entonces tomó un taxi y compartió la placa con el amigo. Le puso un mensaje, diciendo que en cinco minutos iba a estar en su casa, y no llegó”.

A la incertidumbre se suma un hallazgo inquietante: en las horas posteriores se registraron 12 movimientos inusuales en su cuenta bancaria, lo que refuerza las sospechas de que su desaparición podría estar vinculada a un 'paseo millonario'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Diana Ospina apareció y se conoció un nuevo video que daría giro crucial a la investigación de su caso

Cancillería

Este es el nuevo pasaporte colombiano que presentó la canciller Rosa Villavicencio

Antioquia

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? 'Rifirrafe' entre Gobierno y Antioquia deja en veremos la megaobra

Otras Noticias

México

Se fugan 23 peligrosos presos en México tras la caída de 'El Mencho', capo del narcotráfico

Los reos se fugaron de una cárcel de Jalisco tras el ataque de sujetos armados que lograron tumbar una de las puertas de acceso.

Enfermedades

23 millones de personas fueron diagnosticadas con esquizofrenia al 2025: ¿cuál es el impacto?

Según la OMS, una de cada 345 personas es diagnosticada con esta enfermedad mental.

Marcelo Gallardo

Último partido de Marcelo Gallardo con River Plate ya tiene fecha confirmada: conmovedor adiós

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Viral

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo