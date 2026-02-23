Primeras imágenes de Diana Ospina: apareció en el CAI Mirador, en Bogotá

En la noche de este lunes 23 de febrero, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que apareció con vida Diana Lorena Ospina, la mujer de 35 años que desapareció tras montarse a un taxi a las afueras de un bar en Chapinero la madrugada del domingo 22 de febrero.

Las primeras imágenes muestran a Diana Ospina reencontrándose con sus familiares, quien fue hallada por la Policía en la vía a Choachí.

"Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas", afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X.

Video muestra que Diana Ospina habría llegado a su casa

Noticias RCN conoció este lunes otro video de cámaras de seguridad que probaría que Diana Ospina sí alcanzó a llegar a su casa. La grabación muestra cómo dos hombres vestidos con chaquetas negras se bajan de un segundo vehículo, se suben al taxi en el que se movilizaba la mujer, cierran las puertas y arrancan.

Los 12 movimientos en la cuenta bancaria de Diana Ospina

Desde la madrugada del domingo, la desaparición de Diana Ospina mantuvo en vilo a su familia y amigos, quienes emprendieron una búsqueda desesperada tras perder contacto con ella alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Un allegado relató a Noticias RCN que la joven “pidió su Uber, no le llegó, entonces tomó un taxi y compartió la placa con el amigo. Le puso un mensaje, diciendo que en cinco minutos iba a estar en su casa, y no llegó”.

A la incertidumbre se suma un hallazgo inquietante: en las horas posteriores se registraron 12 movimientos inusuales en su cuenta bancaria, lo que refuerza las sospechas de que su desaparición podría estar vinculada a un 'paseo millonario'.