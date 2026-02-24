Bancolombia restablece servicios tras más de 24 horas de una fuerte caída: estos son los que funcionan

Durante la madrugada del pasado domingo 22 de febrero, Bancolombia, una de las entidades con mayor flujo de usuarios en el país dio a conocer una fuerte caída en varios de sus servicios. La banca digital sufrió interrupciones críticas en su ecosistema digital, afectando a millones de clientes personas y empresas que han visto bloqueado su acceso a servicios fundamentales.

Según los comunicados oficiales emitidos por la entidad, la falla se originó durante una actualización tecnológica rutinaria ejecutada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Un componente proporcionado por un proveedor externo —identificado como IBM— presentó un error inesperado, impidiendo la correcta finalización del proceso.

Aunque el banco inicialmente intentó mantener operativos algunos servicios básicos de consulta, la inestabilidad del sistema obligó a tomar una medida drástica la noche del lunes 23 de febrero: el "apagado" total de sus canales digitales y físicos para iniciar un proceso de estabilización profunda.

Bancolombia restableció varios de sus servicios este 24 de febrero

Ahora, tras "apagar" por un periodo sus canales oficiales para arreglar la falla, Bancolombia dio a conocer este martes 24 de febrero que algunos de sus servicios fueron restablecidos.

De acuerdo con la entidad, los usuarios pueden hacer uso de tarjetas de crédito y débito, además de permitir los retiros en cajeros automáticos.

"Ya restablecimos algunos de nuestros servicios; usa tus tarjetas de débito y crédito, y retira tu plata en cajeros electrónicos. Gracias por tu paciencia. Seguimos trabajando para tener todo disponible para ti”, informó la entidad financiera.

No obstante, en las últimas horas de este martes, la entidad confirmó que todos sus servicios ya fueron restablecidos.

"Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios. Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde", anunciaron.