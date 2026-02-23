Diana Ospina apareció y se conoció un nuevo video que daría giro crucial a la investigación de su caso

A través de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que Diana Ospina, la mujer que desapareció tras salir de un bar de Bogotá, ya está con su familia.

De acuerdo con el mandatario, Diana llegó al CAI Mirador y fue trasladada por la Policía Metropolitana de Bogotá para reencontrarse con su familia.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de su secuestro.

Nuevo video en caso de Diana Ospina

Se conoció un nuevo video de cámaras de seguridad que daría un giro crucial en la investigación por la desaparición de Diana Ospina.

Se trata de una grabación que corresponde a cámaras ubicadas en el barrio Santa María del Lago, a donde habría llegado la mujer tras salir del bar en la localidad de Chapinero.

En la escena se ve cuando frena el taxi en el que ella se movilizaba. Justo detrás se detiene un segundo taxi, del cual descienden dos hombres vestidos con chaqueta negra, corren y se suben, cada uno por un lado, al vehículo del frente.

Una vez están dentro del taxi, en el que aparentemente va Diana, este arranca seguido del otro vehículo.

Este video sería pieza clave en la investigación para dar con los responsables de raptar y hurtar a Diana.