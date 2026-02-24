CANAL RCN
Se definen los clasificados: partidazos de Champions League este martes 24 de febrero

Prográmese con los mejores partidos de la Champions League este martes 24 de febrero. Los clasificados a octavos de final.

Champions
Foto: AFP

febrero 24 de 2026
06:47 a. m.
Este martes 24 de febrero la UEFA Champions League vivirá una jornada decisiva. Se disputarán los partidos de vuelta de los playoffs y quedarán definidos cuatro nuevos clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más importante del planeta. La expectativa es alta, no solo por el peso histórico de los equipos involucrados, sino porque tres de las cuatro llaves llegan con marcadores ajustados que mantienen el suspenso hasta el último minuto.

La jornada promete emociones fuertes desde temprano y tendrá transmisión para Colombia a través de ESPN y la plataforma Disney +, lo que permitirá seguir cada detalle de una tarde que puede cambiar el rumbo de la temporada europea para varios protagonistas.

Series abiertas y tensión máxima

El primer turno será para el duelo entre Atlético de Madrid y Club Brujas, una serie que está igualada 3-3 y que comenzará a las 12:45 p.m. (hora colombiana). El equipo español intentará imponer su jerarquía en casa, pero el conjunto belga ya demostró que tiene argumentos ofensivos para competirle de tú a tú.

Más tarde, a las 3:00 p.m., el Bayer Leverkusen defenderá el 2-0 conseguido en la ida frente al Olympiacos. Aunque el marcador favorece a los alemanes, la eliminatoria no está cerrada y los griegos buscarán una remontada que les permita seguir con vida en el certamen.

En simultáneo, el Inter de Milán intentará revertir el 1-3 sufrido ante el sorprendente Bodø/Glimt. El conjunto italiano necesita una reacción contundente ante su afición para evitar una eliminación prematura que sería considerada un golpe fuerte en el panorama continental.

Newcastle, con un pie en octavos

La única serie que parece definida es la que enfrenta a Newcastle United y Qarabag FK. El equipo inglés goleó 6-1 como visitante en el partido de ida y ahora cerrará la llave en su estadio con una ventaja amplia que, salvo una catástrofe deportiva, lo deja prácticamente instalado en la siguiente fase.

Aun así, la Champions League ha demostrado históricamente que no admite excesos de confianza. Con tres eliminatorias abiertas y una aparentemente sentenciada, este martes definirá el destino de cuatro clubes que buscan mantenerse en la carrera por la gloria europea.

