Caso Diana Ospina: ¿Qué se sabe sobre los taxis que se la llevaron tras salir de discoteca?

La aparición de Diana Ospina puso fin a horas de angustia para su familia y abrió una nueva fase en la investigación por el presunto secuestro y hurto ocurrido en la localidad de Chapinero, en Bogotá. El secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que la mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador y fue trasladada de inmediato para reunirse con sus familiares.

Según explicó el funcionario, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana recibieron el reporte de desaparición el domingo hacia las 4:00 de la tarde. A partir de ese momento, se activaron todas las capacidades institucionales de búsqueda.

Activación de protocolos y presión del Gaula

Restrepo detalló a Noticias RCN que el Gaula de la Policía Metropolitana ejerció presión investigativa durante el lunes, integrando videos y datos de movilidad que permitieran identificar a los presuntos responsables. De acuerdo con sus declaraciones, ese trabajo fue determinante para que los delincuentes la dejaran en libertad horas después.

Las cámaras de seguridad muestran que Diana Ospina salió de una discoteca en Chapinero, en la calle 58 bis con carrera 10, a las 2:44 de la madrugada del domingo. Abordó un taxi y el último registro visual la ubica frente a su vivienda, en el barrio Santa María del Lago.

Allí, según los videos, otro vehículo llegó al lugar y dos hombres abordaron el taxi antes de que ella descendiera, tras lo cual ambos carros se desplazaron con rumbo desconocido.

El secretario fue enfático en que la información sobre placas, propietarios o conductores identificados hace parte de una investigación criminal en curso y debe manejarse con reserva para evitar fallas en la judicialización o alertar a los implicados. “Un mal manejo de la información puede derivar en libertades que tanto rechazamos”, señaló.

Investigación en curso y recomendaciones de seguridad

Aunque evitó confirmar detalles sobre si se trató de un “paseo millonario”, el funcionario reiteró que la investigación avanza con rapidez y que se están adelantando entrevistas con la víctima para esclarecer lo ocurrido durante las horas en que permaneció retenida.

Restrepo también subrayó un punto clave en materia de seguridad ciudadana: la responsabilidad de un delito recae exclusivamente en los criminales. “La comisión de un delito no es responsabilidad de la víctima”, afirmó, al tiempo que recomendó a quienes salgan de establecimientos nocturnos solicitar servicios de transporte por canales seguros y evitar desplazarse solos en la madrugada.

El caso generó amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, lo que, según las autoridades, contribuyó a mantener presión pública sobre el hecho. Hoy, Diana Ospina se encuentra con su familia, mientras la Policía y la Fiscalía continúan la investigación para lograr la captura y judicialización de los responsables.